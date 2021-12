Egy emberen múlt, hogy nem lett teljes bukás az új Halo-játék

Ha az Xbox húzócímeiről van szó, akkor a Forza-sorozat és a Gears of War mellett muszáj megemlíteni a Halót is. A sci-fi-lövöldözős játékokból 81 millió példánynál is több kelt el eddig, közel hatmilliárd dolláros bevételt hozva. A december 8-án megjelent Halo Infinite című, legújabb részt tehát iszonyúan sokan várták, hatalmasak is voltak az emberek elvárásai az FPS-szel szemben.

A játék végül nem okozott csalódást, a sztorimódot és a multit is egyöntetűen imádja mindenki.

A Bloomberg beszámolója alapján azonban nem volt kőbe vésve, hogy az ismét Master Chief főszereplésével készített Halo Infinite ilyen jó állapotban jön ki. 2020 júliusában a Microsoft egy kilencperces előzetest mutatott a játékról, és bár rengeteg játékmenetbeli újítás volt látható a videóban, mégis mindenki aggódni kezdett a pocsék grafika miatt.

A játék ugyebár 2020 novemberében, az Xbox Series X/S nyitócímeként debütált volna, ám a Microsoftnál visszavonulót fújtak, és elhalasztották a megjelenést. Ezt a picit több mint egy évet pedig kőkemény munkával töltötték, újra felvették a 343 Industries csapatába a Halo-veteránnak számító Joseph Statent, és az első három rész sztoriját jegyző szakembertől azt várták, hogy rázza gatyába a Halo Infinite-et.

Staten még 2009-ben hagyta ott a franchise-t, azóta olyan címeken dolgozott, mint a State of Decay és a Crackdown.

A Halo Infinite-et fejlesztő 343 Industries új kreatív igazgatójaként Joseph Staten egy durván demoralizált emberekből álló csapatot talált, akiket emlékeztetnie kellett rá, hogy már a sorozat első része kis híján a földbe állította a sci-fi-franchise-t, amelynek az útja sosem volt zászlós menet.

Staten arra is rávette a Microsoftot, hogy a 343 addig dolgozzon a hibák javításán, amíg csak kell. Merthogy egy olyan system seller címről van szó, amely rengeteg embert rávehet, hogy vásárolja meg az új generációs konzolok egyikét. A Bloomberg szerint olyan katasztrofális állapotok uralkodtak a fejlesztőcégnél, hogy ha a Microsoft nem hallgat az íróra, akkor

biztosan nagy bukta lett volna a Halo Infinite-ből.

A belső viszályok megnehezítették a 343 Industries dolgát, a 2015 óta fejlesztett Halo Infinite kis híján nyílt világú játék lett, a The Legend of Zelda: Breath of the Wildhoz hasonlóan. A legfőbb krízist az okozta, hogy ezt a koncepciót végül a kukába dobták, az eredetileg tervezett játék kétharmadát kivágták, 2019 nyarára pedig ott álltak a dizájnerek, és sakkoztak az irodában, mert senki nem tudta megmondani, milyen irányt vesz majd a Halo Infinite, ha egyáltalán elkészül valaha.

Épp ezért nagy szó, hogy Joseph Staten ki tudta rángatni a sárból a franchise-t. Végül pedig vérrel-verítékkel, de összerakták 2021 egyik legjobb sikerjátékát, ami ráadásul a megjelenés napján Xbox Game Passra is megérkezett, és jó kritikákat kapott.

