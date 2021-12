Ezek voltak 2021 legjobb videójátékai

A PlayStation 5 és az Xbox Series X/S megjelenésével új korszakhoz érkezett a videójátékos ipar, és 2021-ben már egymás után szállingóztak azok a címek, amelyek a legerősebb konzolok erőforrásait is elkezdték kihasználni. A koronavírus idén is velünk maradt, és amennyiben úgy hozta a sors, hogy valakinek a négy fal között kellett töltenie az idejét, mert mondjuk karanténba került, az elmúlt 12 hónapban is számos remek alkotással tudta lekötni magát.

Returnal

A Housemarque külső nézetes sci-fi játéka, a Returnal nem kapott olyan nagy pozitív visszhangot, mint amekkorát megérdemelt volna. Ez legfőképp annak volt köszönhető, hogy áprilisban, amikor kijött a roguelike újdonság, még alig volt olyan ember, akinek lett volna PlayStation 5-je. A Returnal vérbeli pszichológiai horror lett, amelyben egy idegen bolygón kalandozó asztronauta, Selene bőrébe bújhatunk. A játékosnak nincs könnyű dolga az Atroposon, ahol minden sarkon űrlények és olyan szörnyetegek várnak ránk, amelyek elől még az Alien xenomorph-ja is sírva futna el. A Returnal nem túl engedékeny, ha meghalunk, akkor néhány fejlesztéstől eltekintve kezdhetünk mindent az elejéről. Emiatt elég kevesen is fejezték be azok közül, akik megvásárolták a játékot. Tényleg irdatlan nehéz a Housemarque újdonsága.

It Takes Two

A Hazelight Studios már letette a védjegyét az A Way Out című börtönös, menekülős játékkal. Idén márciusban a csapat ismét egy kooperatív címmel jelentkezett. Ez volt az It Takes Two, amely grafikáját illetően a legjobb Pixar-filmeket idézte, a folyton változó játékmenet pedig a képernyő elé tapasztotta végig a gamereket. Az It Takes Two elképesztően jó fogadtatást kapott, nem csoda, hogy az év játékának választották a decemberben rendezett Game Awardson is. A történet egy civakodó házaspárról, Codyról és Mayről szól, akik azért kerülnek nagy csávába, mert a lányuk könnyei babákká változtatják őket. A játék sokat merít a Drágám, a kölykök összementek!-filmekből, de az Xbox Game Passon is elérhető It Takes Two ugyanakkora élmény tud lenni azoknak is, akik mindenféle előismeret nélkül ülnek le elé.

Resident Evil: Village

A Baker-családdal való incidens után Ethan és neje, Mia Európába költöznek, hogy új életet kezdjenek. A szerelmes párnak azonban nincs nyugta, a Resident Evil VII-ből ismert Ethant elrángatják szeretteitől, a Village-ben pedig Romániában találjuk magunkat, egy kihalt faluban, ahol hemzsegnek a vérfarkasok, és más válogatott szörnyetegek. A Resident Evil: Village egy brutálisan félelmetes horror FPS, ám érdekes módon azért vált különösen népszerűvé idén, mert felbukkant benne egy Lady Dimitrescu nevű, közel 3 méteres vámpírhölgy, aki elrabolta a videójáték-rajongók szívét. Az asszonyság 2021 egyik legikonikusabb főgonosza lett, akit mindenki imád utálni.

Marvel's Guardians of the Galaxy

Miután a Square Enix csúnyán befürdött a Crystal Dynamics által fejlesztett Marvel's Avengers videójátékkal, nem sokan számítottak arra, hogy az Eidos-Montreal-féle Marvel's Guardians of the Galaxy sikert arathat. Márpedig így történt, A galaxis őrzői jöttek, és egy klasszikus, történetalapú lövöldözős játékban vették le a világot a lábáról. A képregényadaptációban nem csupán kiváló zenék csendültek fel, de élményszámba ment az is, hogy Űrlordként mi vezethettük a szuperhősös alakulatot, köztük a bombaszakértő Rocketet, Thanos lányát, Gamorát, a családját sirató vérszomjas harcost, Draxet, valamint a gyógyító erejű Grootot. A Marvel's Guardians of the Galaxyban az volt a pláne, hogy a Final Fantasy VII-hez hasonlóan mi választottunk, hogy melyik csapattagunk milyen képességével csapjon le az ellenfelekre. A galaxis őrzői pedig nem csak halálosak voltak, hanem olyan viccesek, hogy ezen a játékon tényleg szétröhögtük az agyunkat.

The Forgotten City

Egy kicsit a mainstreamtől eltávolodva muszáj megemlíteni a The Forgotten City című játékot is, amely alig kapott említést bárhol, aki azonban kipróbálta, biztosan letette tőle az állát. Az FPS-játék a The Elder Scrolls V: Skyrim modja volt először, ebből nőtte ki magát teljes értékű címmé. A történet során egy felfedező bőrébe bújhatunk, aki éppen segítene egy bajba jutott embertársának, amikor a múltban találja magát. Egy olyan ókori városban, ahol szigorú szabály szerint élnek a lakosok: ha valaki bűnt követ el, mindenkinek meg kell halnia. Ki találta ki ezt az egészet? Hogyan lehet megtörni az időhurkot, amibe a főszereplő belekerült? A The Forgotten Cityt nem a játékmenet vagy a grafika miatt fogja megkedvelni bárki, a történet viszont a többféle befejezésével olyan csavaros, hogy érdemes azt felfedezni.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Az Insomniac Games neve mostanra sokak számára egyet jelent a minőséggel, főleg, ha a 2018-ban megjelent Marvel's Spider-Manre gondolunk. A Rift Apart a Ratchet & Clank tizenhetedik felvonása volt már, mégis nagyon frissen hatott. Főképp annak köszönhetően, hogy a PlayStation-exkluzív cím remekül használta ki az új konzol adottságait. A multiverzumos sztoriban a világok közötti váltások a gyors töltési időnek köszönhetően nagyon simák voltak, a fegyvereket pedig élmény volt elsütni, és a PS5 kontrollerjének haptikus visszacsatolásának köszönhetően még csukott szemmel is érezni lehetett, hogy éppen milyen felszínen jár a karakterünk.

Forza Horizon 5

Van olyan, akinek még 2021-ben is elég, ha egy játék annyiról szól, hogy tövig nyomjuk a padlógázt és élvezzük a szép tájat? A Forza Horizon 5 nagyjából ennyiről szól, különféle versenyeket lehet megcsinálni benne, a minden eddiginél nagyobb, mexikói térképet bejárva. A játékban vannak aktív vulkánok, dzsungelek, tengerpartok, maja templomok és nagyvárosok is, így mindenki megtalálja azt, ami neki éppen tetszik. Az autók testreszabhatósága is hozzáad az élményhez, kivéve mondjuk, ha valaki diktátorokkal szeretné díszíteni a járgányát, mert azt 8 ezer évre simán kibannolják.

Far Cry 6

Ha nyílt világú FPS-ről van szó, akkor az embernek még a mai napig a Far Cry-sorozat jut először eszébe. Ezúttal a készítő Ubisoft Toronto csapata jól megkeverte az ismert képletet, és a Far Cry 5 vallási fanatikus, amerikai közege helyett egy karib-tengeri országba, a fiktív Yarába kalauzoltak el minket, ahol egy Antón Castillo (Giancarlo Esposito) nevű diktátor rémuralmát kellett megdöntenünk. A Far Cry-sorozat újabb ikonikus főgonosszal egészült ki, és még a megszokottnál is elborultabb fegyverekkel irthattuk az ellenségeket. Kell ennél több a szórakozáshoz?

Halo Infinite

Kis híján megbicsaklott a fejlesztése, de a Halo Infinite jött, látott és győzött. A 343 Industries által fejlesztett sci-fi FPS már a november közepén debütált multiplayer módjával megnyerte magának a gamereket, de Master Chief visszatérésére sem kellett sokat várni, december 8-án jelent meg a kampánymód, amely végül elmaradt a The Legend of Zelda: Breath of the Wild stílusától, de a megszokottnál jóval nyitottabb világot kínált, olyat, amiben egyszerűen jól esett elmerülni.

Metroid Dread

A Metroid Prime-sorozatot leginkább a tősgyökeres sci-fi fanatikusok ismerik, az idén Nintendo Switch-re megjelent Metroid Dread azonban simán leültetheti a konzol elé az újoncokat is. A játék visszatért a lövöldözős, platformer vonalra, amelyben mindenki kedvenc csillagközi fejvadásza, Samus felett vehetjük át az irányítást, aki robotokkal és más rémségekkel veszi fel a küzdelmet. A Metroid Dread azért különleges, mert egy ősrégi franchise-ra építkezik, a modern elvárásoknak megfelelően, így olyan egyveleget alkot, amit máshol nehéz megtalálni. Emellett pedig rémségesen nehéz, ami sokakat elriaszthat, mégis érdemes vele tenni egy próbát. Hátha beüt.