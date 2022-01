Még három napig ingyenesen beszerezhetőek az új Tomb Raider-játékok

Az Epic Games mindig híres volt arról, hogy durva online akciókat tartanak, de most még a szokásosnál is jobban kitettek magukért. December 30-tól kezdve egészen január 6-ig (pontosabban délután 5-ig) ingyenesen beszerezhető ugyanis náluk a legújabb Tomb Raider-játéktrilógia.

A Crystal Dynamics 2013-ban adta ki PC-re, PlayStation 3-ra és Xbox 360-ra a Tomb Raidert, mely a játéksorozat tizedik felvonása volt, és rebootolta kedvenc régésznőnk, Lara Croft sztoriját. Az akció-kalandjáték a korábbiaknál sokkal realisztikusabb körítésben mutatta be a főhősnő eredetét, azt, hogy honnan jött, és miképp indult el azon az úton, ami végül veszélyes és mindenre elszánt sírrablóvá tette őt. Az akció keretein belül az előzményjátékok két további része, a Rise of the Tomb Raider és a lezárásként szolgáló Shadow of the Tomb Raider is ingyenesek most PC-re.

A pláne az egészben az, hogy örökre megtarthatjuk a játékokat.

A legújabb Tomb Raider-sorozatot nem csak azért dicsérte a szakma, mert a főhősnő bőrébe bújó, és egyébként a Kaliforgiában és A Grace klinikában is látott Camilla Luddington nagyszerű alakítást nyújtott benne, hanem mert igazi túlélőként prezentálták a készítők Lara Croftot, akinek csúnyán meggyűlt benne a baja az elemekkel és az életére törő szektásokkal is.

A játékosok mintegy 90 dollárt spórolhatnak meg azzal, ha élnek az Epic Games akciójával, melyben a Tomb Raider: Game of the Year Editiont, a Rise of the Tomb Raider: 10 Year Celebrationt és a Tomb Raider: Definitive Editiont zsákolhatják be egészen pontosan. A játékokhoz az extra skinek mellett DLC-k is tartoznak.

A Tomb Raider-trilógia beszerzéséhez mindössze le kell tölteni az Epic Games Store launchert PC-re, létrehozni egy felhasználói fiókot, ha valakinek nem lenne, és hozzáadni a játékokat a könyvtárunkhoz, még január 6-a előtt.

A 2013-as Tomb Raider annyira megragadta a szórakoztatóipar fantáziáját, hogy Alicia Vikander főszereplésével filmváltozatot is készítettek belőle, amelynek a második része is elvileg úton van. Emellett kedvenc kalandornőnk látható lesz egy netflixes anime-adaptációban, valamint a Crystal Dynamics korábban bejelentette, hogy új játék is készül, ami valahogy egyesíti majd a kezdő és a már tapasztalt Lara Croftot, egy kalandban.