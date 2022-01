Ez minden idők legjobb videójátéka a japánok szerint

A TV Asahi három órás különkiadást vetített le december végén Video Game General Election címmel, melyben 50 ezer japán néző szavazata alapján listázták a világ legjobb videójátékait. A TOP10-be egészen változatos alkotások tudták beverekedni magukat, a Super Marios Bros 3-at a Final Fantasy X, a Chrono Trigger, a Super Smash Bros Ultimate, a Dragon Quest III, a Splatoon 2 és az Animal Crossing: New Horizons előzik meg.

A dobogó harmadik fokára a Final Fantasy VII került, a második pozíciót a Dragon Quest V érte el, míg az abszolút győztes a The Legend of Zelda: Breath of the Wild lett.

A Breath of the Wild még 2017-ben jelent meg Nintendo Switch és Wii U konzolokra, és a The Legend of Zelda franchise tizenkilencedik felvonása. A történet főhőse Link, aki száz éves álmát követően arra ébred, hogy a rettenetesen gonosz Calamity Ganont valakinek le kellene győznie, és Hyrule birodalma is felszabadítóra vár. Ránk van bízva tehát a feladat, hogy kontrollert ragadjunk, és a nyílt világú játék minden zegét-zugát felfedezzük, köztük a néha egészen fogós fejtörőket is.

2021-ig bezárólag 26 milliónál is több példányban fogyott a The Legend of Zelda: Breath of the Wildból, és amellett, hogy Hyrule Warriors: Age of Calamity címmel egy spin-off játék enyhítette a gamerek éhínségét, idén végre befut Nintendo Switch-re a Breath of The Wild 2 is. A számozott folytatást nagy titoktartás övezi, szinte semmit nem lehet tudni róla, abban viszont mindenki bízik, hogy hasonlóan magas minőséget képvisel majd, mint az előző felvonás.

Link amnéziája miatt különleges körítést kapott annak idején a Breath of the Wild, melynek világát így a főhőssel együtt fedeztük fel. A játékot nem csak a japánok tartják nagyra, a Switch-es verzió a Metacritic oldalán is 97-es pontszámmal rendelkezik 109 kritika alapján, míg a felhasználók 8,7 pontra értékelték a The Legend of Zelda-játékot az összesen adható 10-ből.

A Breath of the Wild valami teljesen újat adott a nyílt világú játékok rajongóinak

Az biztos, hogy a Breath of the Wild megreformálta, hogy mit várnak az emberek egy nyílt világú játéktól, a Nintendo alkotása igazi „system seller” volt, vagyis voltak, akik csak emiatt vettek Switch-et és az élmény valóban páratlan, a The Witcher 3: Wild Hunthoz és a Red Dead Redemption 2-höz mérhető.

A The Legend of Zelda-játékok közül több rész is felkerült egyébként a japánok listájára, 88. lett a Skyward Sword, 80. a Majora's Mask, 52. az eredeti, NES-re kiadott The Legend of Zelda, valamint 17. az Ocarina of Time. Ezek mind kultikus darabok, az Ocarina of Time ráadásul olyan szinten megállja a helyét a mai napig, hogy azon sem csodálkoztunk volna, ha még ennél is előkelőbb helyezést ér el.

A Video Game General Election teljes, 100-as listája ide kattintva böngészhető végig.

A végeredmény ismeretében pedig a Nintendónál dörzsölhetik a markukat, mert úgy tűnik, a Breath of the Wild 2 megjelenése nagy felhajtást okoz majd.

(via Kotaku)