Elképesztően népszerű lett a Witcher 3 a Netflix sorozata miatt

A The Witcher 3: Wild Hunt még 2015-ben jelent meg, az akció-kalandjátékot az előző két részhez hasonlóan a lengyel CD Projekt Red fejlesztette. A fantasyfeldolgozást a mai napig az egyik legjobb szerepjátéknak tartják, mely Andrzej Sapkowski könyvein alapszik. A történet főszereplője egy Ríviai Geralt nevű szörnyvadász, más néven Vaják, aki fogadott lányát próbálja megtalálni. Cirit ugyanis misztikus, és nagyon veszélyes erők üldözik.

A játékot a megjelenését követően előfordult, hogy 92 millióan játszották egyszerre a Steamen. A legjobban viszont akkor durrant be a Witcher 3, amikor a Netflix bemutatta a Henry Cavill főszereplésével készített televíziós adaptációt. A Vaják első évados premierje után volt, hogy 103 ezernél is többen nyüstölték egyszerre az RPG-t. Most pedig ismét felkorbácsolta a sorozat a gamerek játékkedvét.

Január 1-jén már 71 ezerhez közelített a játékosszám a SteamDB adatai szerint, egy nappal később pedig 78 500-nál is többen kalandoztak a Kontinensen.

Bár elcsúsztatták a megjelenését, 2022 tavaszán végre megérkezik a The Witcher 3: Wild Hunt next-gen változata, amely az új generációs konzolok, így a PlayStation 5, az Xbox Series X/S, valamint az erőműnek is beillő számítógépek képességeit is kihasználja majd. A CD Projekt Red ígéretei szerint valamikor április és június vége között lehet számítani arra, hogy a frissítés elérhetővé válik.

A Vaják főhőse, Az acélemberben világhírűvé vált Henry Cavill maga is nagy gamer egyébként, a 38 éves színész maga kereste meg a showrunner Lauren S. Hissrichet, és kis túlzással könyörgött a netflixes adaptáció készítőjének, hogy adja neki a karaktert. A brit sztár ugyanis jóval azelőtt oda-vissza kijátszotta a Witcher-trilógiát, hogy az online videótár hozzányúlt volna ehhez a világhoz. Cavill hasonló lelkesedéssel rajong olyan franchise-okért, mint a Mass Effect, a Read Dead Redemption vagy a Warhammer, és bármelyik mozgóképes adaptációjában szívesen részt venne.

A Witcher 3 népszerűségének valószínűleg az is jót tett, hogy 30 euróról mindössze 6 euróra értékelték le a játékot.

Az viszont biztos, hogy nem sok olyan RPG létezik, amely 7 évvel a megjelenése után is akkora élményt nyújt, mint a Wild Hunt. Ha valaki azon gondolkozna, hogy érdemes-e beszerezni a kalandjátékot, vágjon bele bátran. A sorozatból kiderült annyi minden, hogy simán érthető a sztori, és csak hab a tortán, hogy a legutolsó mellékküldetések karakterei is rettenetesen kidolgozottak. Kevés játék tud ennyire élő-lélegző világot felmutatni, mint a The Witcher 3: Wild Hunt.

A Witcher 3 PC-re, PlayStation 4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switchre elérhető jelenleg.