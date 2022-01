RTX 3080-ra köthető gamer táblagépet mutatott be az Asus

Új Windows 11 alapú táblagéppel bővíti a játékra szánt ROG portfólióját az Asus. A CES 2022-n bemutatott 1,1 kilogramm tömegű ROG Flow Z13 egy 13,4 hüvelykes kijelzővel és kinyitható támasszal szerelt eszköz, 12 milliméteres vastagsággal.

Mindez akkor nyer igazén értelmet, ha benézünk az érintőkijelző alá. A Z13 konfigurálható akár az Intel Core i9-12900H processzorával és az Nvidia RTX 3050 Ti videokártyával, LPDDR5-ös, 5200 Mh-zes memóriával, valamint 1 TB PCIe 4.0 SSD tárhellyel is. De ha ez ne lenne elég, akkor

a Z13 ráköthető az XG Mobile külső GPU-család bármely tagjára, így akár egy RTX 3080-ra is, vagy az AMD által újonnan bejelentett Radeon RX 6850M XT-re is.

A hűtés egyedi tervezés a gépben, a gyorstöltést USB-C csatlakozón keresztül intézi, és van MUX kapcsolója is. A kijelzők terén dönteni kell, mi a fontosabb, a felbontás vagy a sebesség. Van 4K-s panel 60 Hz-en 85 százalékos DCI-P3 lefedettséggel vagy van FHD, 120 Hz-en 100 százalékos sRGB-vel. A képarány fixen 16:10, a panelt pedig a Corning Gorilla Glass üvege védi, a csúcsfényerő 500 niten maximál mindkét modell esetén.

A cég közleménye szerint a gép retro-futurista dizájnt kapott, melyet a 20. századi űrverseny ihletett. Portok szempontjából van bőven: Thunderbolt 4 (DisplayPort 1.4) a kimenő videós jelnek, vagy 100 wattos töltésnek, és egy másik USB-C 3.2 Gen 2, mely szintén képes töltést és videójelet is közvetíteni. Ezen felül van még egy USB-C, egy eGPU csatlakozó, egy USB-A 2.0, egy UHS-II microSD olvasó, egy HDMI 2.0 és egy 3,5 milliméteres fülhallgató jack.

Az akku 56 wattóra, ami a 45 wattos CPU és a 40 wattos GPU mellett kell is. Egyelőre arról nincs hivatalos információ, hogy a gép meddig bírja aktív használat mellett akkuról. Arról sem beszélt egyelőre az Asus, hogy mennyit fog elkérni a gépért. A 2021-es ROG Flow X13, a játékos táblagép-laptop hibrid egymillió forint körüli áron került piacra az XG Mobile eGPU-val, így a Z13 esetén is milliós tételre lehet számítani. Az biztos, hogy a pénzünkért a táblagéphez egy lecsatlakoztatható billentyűzetet is kapunk, amit például a Microsoft vagy az Apple nem ad saját csúcs-táblagépei mellé.