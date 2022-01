A Call of Duty egykori készítője kukázná a játéksorozatot

A világ legismertebb FPS-e, a Call of Duty 2003 óta jelenik meg nagyon gyakori rendszerességgel, a kezdetben a második világháború poklába kalauzoló széria pedig az elmúlt közel két évtizedben számos változtatáson esett át. A játékosok a hidegháború, valamint a modern és jövőbeli hadviselés rejtelmeibe is belevethették magukat. A Call of Duty még mindig a világ egyik legnépszerűbb játékos franchise-a, csak a FIFA vetekedhet a sikerével, mégis egyre többen vélekednek úgy, hogy komoly változtatásokra van szükség, és ideje lenne helyre pofozni a a gödörben lévő márkát.

A legutóbbi, november 5-én PC-re, PlayStation 4 és 5-re, valamint Xbox One és Xbox Series X/S konzolokra kiadott Call of Duty: Vanguard visszanyúlt ahhoz, amiben ez a játéksorozat mindig jeleskedett: mégpedig a világháborús témához. A játék viszont nem sikerült túl jól, sokan még az egyjátékos kampányt is szidták, és amatőrök munkájának tartották.

A Vanguard, ahogy korábban megírtuk, nem is teljesített jól a pénztáraknál, egy közvéleménykutatás szerint pedig az emberek elvesztették az érdeklődésüket a játéksorozat iránt.

A Call of Duty-n több fejlesztőcég, az Infinity Ward, a Treyarch és a Sledgehammer Games is felváltva dolgozott az elmúlt években, ennek ellenére mégis úgy érződik már egy ideje, mintha a franchise egy helyben topogna.

Robert Bowling, aki egykor az Infinity Ward kreatív stratégája volt, mindig ismert volt arról, hogy nem rejti véka alá a véleményét. Nemrég a Call of Duty-val foglalkozó ModernWarzone nevű Twitter-fiókon tettek közzé egy nyilvános panaszkodást, ami arról szólt, hogy a szerkesztők szerint nemcsak a Warzone, hanem a Vanguard, és az amatőr, valamint a pro-ligák is egy helyben toporognak, és nagy a baj.

A 2006 és 2012 között aktív szakember erre a posztra reagált, és éles véleményt fogalmazott meg, miszerint itt lenne az ideje, hogy kukázzák a most ismert Call of Duty-t, és új alapokra, valami teljesen mást építsenek fel a fejlesztők:

Nem újabb és újabb iterációkra van szükség, hanem teljes megújulásra. A játékmenetre kell fókuszálni, és nem a fizetős, tartalmi kapukra. A játékosbázisunkat korábban közösségként kezeltük, és nem fogyasztóként. A visszajelzéseiket pedig a pályatervezésnél használtuk, nem pedig piacelemzésre

– írta a kemény megnyilatkozásairól ismert Bowling, aki már 2012-es visszavonulása előtt sűrűn nyilatkozott arról, hogy látja, milyen irányba tart a Call of Duty-sorozat, és rendkívül frusztrálónak tartja a dolgot.

Az egykori videójáték-fejlesztő a Modern Warfare-trilógián is közreműködött, ezek a szakma és a gamerek által is rendkívül kedvelt címek voltak. Bowling kiírása alatt sok felhasználó értett egyet a tech-szakértővel. Nagy kérdés viszont, hogy az egésznek lesz-e bármi foganatja, mert a Call of Duty: Vanguarddal kapcsolatos játékosi panaszokat úgy tűnik, a fejlesztő Sledgehammer Games teljes egészében elereszti a füle mellett.

Így pedig nehéz lesz kirángatni a gödörből a játékszériát.