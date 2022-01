Megdöbbentő csavarral jön az új South Park-játék

Trey Parker és Matt Stone felnőtteknek szóló animációs sorozata már 1997 óta borzolja az emberek idegeit. Kedvenc nagyszájú kisiskolásaink: Stan, Kyle, Cartman és Kenny sok mindent túléltek az elmúlt 25 évben. A legutóbb a Paramount+-on vetített két különkiadásban például a koronavírus-járványt. A sztori második felvonása durván ki is akasztotta a nézőket, ahogy arról beszámoltunk.

A South Park – annak ellenére, hogy kíméletlenül és gyakran bunkó módon figurázza ki a társadalmat – több Emmy-díjjal, Peabody Awarddal rendelkezik, és a tévés szakújságírók szerint minden idők egyik legnagyobb hatású sorozata. Ennek megfelelően a produkció nem kerülhette el azt sem, hogy a videojáték-ipar feldolgozza.

A játékadaptációk közül a két legutóbbi, az Ubisoft által fejlesztett és 2014-ben megjelent The Stick of Truth, valamint ennek folytatása, a 2017-es The Fractured but Whole magasra tették a lécet a jövőben érkező trónkövetelőknek. Mindkét alkotás hardcore szerepjáték volt, a meséhez méltó, jól kidolgozott és megírt történettel, valamint izgalmas és sokrétű harcrendszerrel.

A The Stick of Truthban a South Park kölykei fantasylázban égtek, varázslóknak és tündéreknek öltöztek, így háborúztak egymással. A The Fractured but Whole már egy szuperhősös kaland volt, amely legfőképp a Marvel filmes univerzuma által felkorbácsolt őrületre építkezett. Volt itt minden: náci zombik, genetikai úton létrehozott szörnyetegek, űrlények és maffiózócsaládok.

2021 augusztusában a Bloomberg számolt be arról elsőként, hogy amellett, hogy hat új évadra és 14 különálló mozifilmre aláírtak a South Park készítői, egy új videojáték készülését is felügyelni fogják. Akkor csak annyi derült ki, hogy egy 3D-s játékról van szó, most viszont megjöttek az első részletek róla.

Az új South Park-játékot egy indie stúdió, a Question fejleszti. A játék formabontónak ígérkezik, hiszen

az eddig megszokottaktól eltérően multiplayer lesz.

Ezt onnan tudjuk, hogy a cég álláshirdetést tett közzé: olyan pályatervező szakembert keresnek, aki szívesen dolgozna egy, a South Park világában játszódó új videojátékon, és multis tapasztalattal is rendelkezik.

A Question egyébként egy rendkívül sokoldalú csapat: a dolgozói között olyanok is akadnak, akik korábban a Thief: Deadly Shadows mellett olyan játékokon működtek közre, mint a BioShock-trilógia, a Dishonered és a fentebb emlegetett két, korábbi South Park-szerepjáték. Ennek ellenére is meglepő, hogy pont őket bízták meg a feladattal, mert a Question egyik legismertebb, korábbi projektje a The Blacout Club, amely egy horror FPS volt.

A cég álláshirdetéséből az is kiderült, hogy a leendő pályatervezőnek ismernie kell az új generációs platformokat, így a South Park valószínűleg ezekre érkezik majd, azaz PlayStation 5-re, Nintendo Switchre és Xbox Series X/S-re. Ez elég biztató.