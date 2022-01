Hosszú idő után végre jön valami újítás a Pokémonba

Amikor körökre osztott szerepjátékokról van szó, akkor a legszélesebb kínálatot a Pokémon nyújtja, tekintve, hogy az elmúlt jó pár évben ebben a műfajban jelentek meg a zsebszörnyek világába kalauzoló videójátékok a Nintendo-konzolokra. A Pokémon-játékoknak van még egy fontos aspektusuk: a felfedezés. Ezt és a különleges harcrendszert vegyítve pedig olyan alkotásokat tettek le elénk az asztalra a különböző fejlesztőcsapatok, amelyek hosszú órákra a képernyőre elé szegezték a gamereket.

A közelmúltban kiadott Pokémon: Let's Go, Pikachu! és Let's Go, Evie!, valamint a Pokémon Sword & Shield is a jól ismert formulát alkalmazták. A játékosok közül azonban egyre többen, köztük ismert youtuberek is felemelték a hangjukat az ellen, hogy mostanra túl kiszámíthatóvá vált a Pokémon világa, már ami a játékokat illeti.

Az emberek ráuntak, hogy minden Pokémon-játék körökre osztott, ennek volt talán legfőképp köszönhető, hogy sokan milyen lelkesen fogadták a Pokémon Snapet, amely tavaly áprilisban jött ki Nintendo Switch-re és annyi volt mindössze benne a feladatunk, hogy a lehető legjobb fotókat készítsük el a legismertebb zsebszörnyecskékről. A Temtem érkezésével ráadásul vetélytársat kapott a Pokémon, így egyértelművé vált, hogy komoly újításra van szükség.

Erre nem is kell sokat várni, január 28-án jön a Pokémon Legends: Arceus című játék, ami szakít a hagyományokkal, és úgy tűnik, érdemes is lesz beizzítani miatta a Nintendo Switchet. Sajnos a hibrid konzolra még a PlayStation 5-höz és az Xbox Series X/S-hez képest is ritkán jönnek erős exkluzívok, így különösen várjuk ezt a megjelenést.

A Pokémon Legends: Arceus a régmúltba kalauzol, egy olyan világba, amikor még az emberek és a zsebszörnyecskék nem éltek a jól megszokott, viszonylagos nyugalomban egymás mellett. A játékban a Sinnoh-régiót járhatjuk be, vagy ahogy akkor nevezték, a Hisui-régiót.

A hivatalos játékmenet-videók alapján pedig fel kell kötnünk majd a nadrágot, mert hasonlóan izzasztó bossfightok várnak ránk, mint amit a Soulslike-címekben megszokhattunk. Az azért közel sem megszokott, hogy vörösen izzó szemekkel, fenyegetően ugrik ránk a jellemzően nagyon lusta Snorlax, márpedig ez a játék hasonló élményeket kínál a fenti képsorok alapján.

Úgy tűnik, hogy beigazolódnak azok a kiszivárgott információk, amelyek néhány hete kerültek ki az internetre, és arról szóltak, hogy a Legends: Arceus egy rendkívül akcióorientált, és nehéz videójáték lesz, amelyben a főellenségek bizony jócskán megizzasztják majd az egyszeri gamert. A főszereplő egyébként nem kisebb feladatra vállalkozik a játékban, mint hogy összeállítsa a világ első Pokédexét, és csak akkor kelhet majd birokra a legendás Arceus nevű szörnnyel.

Ami nem változik, hogy ebben a játékban is fontos szerepe lesz a felfedezésnek és bóklászásnak, valamint továbbra is lesznek olyan pokémonok, amelyeket nagyon egyszerű lesz elkapni. Mindemellett előfordul majd a Legends: Arceusban, hogy hegyet kell másznunk, vagy vízen átkelnünk, természetesen ebben is a pokémonjaink fognak segíteni, a hátukon lovagolva hódíthatjuk majd meg a nehéz terepet.