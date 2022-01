A battle royale műfaja 2017-ben durrant be a játékiparban, ekkor jelentek meg olyan, a mai napig aktív videojátékok, mint a Fortnite és a PlayerUnknown’s Battlegrounds. Azóta számos vetélytársat kapott a két piacvezető, legutóbb a Super People-t, amelyet egyre több streamer fedez fel magának. Tartósan viszont egyik trónkövetelő sem tudta eddig veszélyeztetni a Fortnite és a PUBG elsőbbségét.

A legjobb játékokat díjazó 2021-es Game Awardson jelentették be, hogy a PUBG ingyenessé válik. Azok a gamerek, akik az elmúlt öt évben szerezték be az alkotást, automatikusan megkapják majd a Battlegrounds Plus nevű csomagot, a többiek pedig 12,99 dollárért vásárolhatják meg annak a lehetőségét, hogy rangsorolt vagy custom meccseket tudjanak játszani. A pakkot beszerző játékosok egyéb jutalmat is kapnak.

A PUBG négy évvel ezelőtt élte a fénykorát – ekkor előfordult, hogy több mint hárommilliós játékosbázisa is volt Brendan Greene alkotásának. A közelmúltban rendre háromszázezer környékén mozgott legfeljebb azoknak a gamereknek a száma, akik egyidejűleg nyüstölték a PlayerUnknown’s Battlegroundsot. Január 12-én azonban, amikor free-to-play rendszerre váltott a játék,

előfordult, hogy közel 669 ezren is játszottak a PUBG-vel, a SteamDB adatai szerint pedig a cikk írásának pillanatában ezen a napon csak a Dota 2 és a CS: GO volt ennél népszerűbb.

A játék alapvetése nagyon egyszerű, így bárki könnyen felveheti a fonalat: egy repülőgépből kell kiugranunk, amely egy sziget fölött halad el. Miután földet értünk, fegyvereket, páncélt, hátizsákot és más eszközöket keresünk, hogy megküzdjünk a térképen bujkáló többi vetélytárssal. A dolgunkat nehezíti, hogy egy szűkülő körben kell életben maradnunk, ellenben akár járműveket, autókat vagy motorokat is igénybe vehetünk, hogy gyorsabban haladjunk. A végén csak egy marad talpon, aki a végső győztes lesz.

A számok egyelőre bizakodásra adnak okot, kíváncsian várjuk, hogy megmarad-e a nagy felhajtás a most már ingyenes PUBG körül. A következő nagy cél az lehet, hogy sikerüljön elérni, hogy újra egymillió fölött legyen azoknak a játékosoknak a száma, akik egyszerre lövöldöznek a battle royale alkotásban.

Az ingyenessé vált PUBG-t a Game Pass kínálatában január 12-től hiába keresik a játékosok, mert kikerült onnan, ezt az Xbox-tulajoknak érdemes tudniuk.