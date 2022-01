Öt kihagyhatatlan videójáték, ami februárban érkezik

A téli hónapokban észrevehetően lelassított a játékipar, januárban azonban a Rainbow Six Extraction című kooperatív lövöldével, vagy akár a 2018-as, rendkívül jól sikerült God of War PC-s változatával, és az Uncharted: Legacy of Thieves Collectionnel is elkezdhetünk hangolni az igazi dömpingre.

Februárban ugyanis nagy pörgés lesz, olyan régen várt alkotások érkeznek a polcokra, mint a Horizon Zero Dawn második része, de lesz itt zombigyilkolás, egy innovatívnak tűnő verekedős játék, a FromSoftware nyílt világú újdonsága is debütál végre, valamint az autóversenyzés szerelmesei is kiélhetik magukat.

Összeszedtünk öt olyan videojátékot, amelyek februárban érkeznek, és minden gamer nagyon várja már őket.

Dying Light 2 Stay Human – Február 4. (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch)

A 2015-ben kiadott Dying Light azzal vette le a játékosokat a lábukról, hogy zseniálisan vegyítette a zombivadászatot és a parkourozós városfelfedezést. Az FPS-akcójátékban éjjelente különösen retteghettünk, amikor az élőhalottak még a szokásosnál is veszélyesebbek voltak, összetákolt fegyvereink pedig mindig a legrosszabbkor adták fel a szolgálatot. A Techland hat évet dolgozott a folytatáson, február 4-én pedig minden platformra megérkezik a Dying Light 2 Stay Human, amely két évtizeddel az első rész után játszódik, új főhőssel, Aiden Caldwellel a főszerepben. A nyílt világ felfedezése minden eddiginél sokszínűbbnek ígérkezik, 3000-féle parkour-mozdulatot programoztak bele a játékba, melynek ha minden zegét-zugát fel akarjuk fedezni, 500 órát kell majd rászánnunk a fejlesztők ígérete szerint.

Sifu – Február 8. (PC, PlayStation 4, PlayStation 5)

A francia Slocap fejlesztőcsapatának már az előző játéka, az Absolver is a harcművészetek rajongóinak szólt. Ezúttal se lesz másképp, a Sifuban egy fiatal tanítvány bőrébe bújunk, aki a családja haláláért felelős bérgyilkosokat igyekszik móresre tanítani. Nagy kár, hogy a Sifu egyelőre csak PC-re és PlayStationre jön ki, és nem ér el emiatt még szélesebb közönséghez. A videojáték ugyanis rendkívül hangulatosnak, és realisztikusnak tűnik, attól eltekintve, hogy akárhányszor meghalunk benne, mindig pár évet öregedik a karakterünk. Könnyen beazonosítható, hogy a Sifura olyan alkotások voltak hatással, mint Jackie Chan filmjei, a The Raid, vagy épp az Oldboy, így mindenképp érdemes adni neki egy esélyt.

Horizon: Forbidden West – Február 18. (Playstation 4, PlayStation 5)

A Guerrilla Games csapata kemény fába vágta a fejszéjét, amikor 2011-ben, a Killzone 3 után belekezdtek a Horizon Zero Dawn készítésébe, a fejlesztőgárda ugyanis előtte nem dolgozott szerepjátékon. A posztapokaliptikus Amerika és a robotokkal viaskodó Aloy sztorija azonban lenyűgözte a gamereket. A 2017-ben megjelent játékot a közelmúlt legjobb nyílt világú kalandjai közt jegyzik, mely nem csak hangulatos univerzumával, de erős karaktereivel és izgalmas játékmenetével is lebilincselte az embereket a monitorok elé. A folytatás, a Horizon: Forbidden West február 18-án érkezik, mely a még nagyobb térképen vadonatúj helyszínekkel, titkokkal, és gépszörnyekkel várja vissza a játékosokat.

Grid Legends – Február 25. (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Az árkád autóversenyzős játékok rajongóinak ott a Forza Horizon, vagy az épp haldokló, de szebb napokat is bőven látott Need for Speed. Azoknak viszont, akik a szimulátorokra esküdnek, a Grid-szériát ajánljuk jó szívvel, a franchise már az ötödik részével jelentkezik. Ez lesz a Grid Legends, melyben 130-nál is több pályán lehet majd száguldozni, nem csak profi versenypályákon, hanem San Francisco, Párizs, London, vagy Moszkva utcáin, 100 különféle kocsiban. A játék ezúttal sztorimóddal is rendelkezik majd, melyet a Netflixen látható dokuszéria, a Formula 1: Drive to Survive inspirált... ez azért elég izgalmasan hangzik.

Elden Ring – Február 25. (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S)

A FromSoftware nevet meghallva az ember lelki szemei előtt a Game Over felirat villan fel először. Nem is csoda, a fejlesztőcsapat ismert arról, hogy pokolian nehéz játékokat ad ki a kezei közül. A Dark Souls-trilógia mellett ők dolgoztak a mindent elindító Demon's Soulson, a mindennél rémisztőbb Bloodborne-on, a Sekirón, és aki azt gondolta volna, hogy a szadista készítőgárda nem tud még egyet csavarni a jól bevált képleten, az tévedett. Az Elden Ring ugyanis hasonlóan a nagy elődökhöz a mazochista gamereket célozza meg, ezúttal viszont egy teljesen nyílt világú játékról van szó. Az Elden Ring azért is izgalmas, mert a mitológia és világépítéshez korunk egyik legnépszerűbb fantasy íróját, George R. R. Martint kérte fel a FromSoftware, hogy működjön közre. A Trónok harca írójánál kegyetlenebb művészt keresve se találni, így elég jó párosításról van szó.