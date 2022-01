Áprilisban érkezik a Lego Star Wars: The Skywalker Saga

A Warner Bros. Games hivatalos megjelenési dátumot közölt az eddigi legnagyobbnak és legrészletesebbnek ígért Lego Star Wars játékhoz. Ha a sokszori késés után tovább nem csúszik a menetrend, akkor 2022. április 5-től lesz játszható a játék minden platformon (PC, PlayStation, Xbox és Nintendo).

A Skywalker családról szóló kilenc mozifilm köré épülő játékot eredetileg 2019-ben jelentették be. A sztori elmesélésének módja és a játék felépítése a Lego játékainál megszokotthoz hasonló lesz, maradnak a humoros átvezetők, illetve nagy szerepet kapnak az építőkockák. A játékon belüli harcokat kicsit újragondolták, ahogy a járművezetést is. Lehet egyszerre több karaktert is irányítani, és a lokális többjátékos mód maradt, online multi viszont nem lesz.

A megjelenést eredetileg 2020-ra tervezték, aztán áttolták a premiert 2021-re, majd a koronavírus-járvány okozta nehézségekre hivatkozva a stúdió azt mondta, 2022-nél korábban nem érkezik a játék. A hivatalos megjelenési dátum viszont most a Star Wars weboldala alapján úgy tűnik,

2022. április 5.

A Skywalker Saga a korábban megjelent Lego Star Wars játékok építőelemeit felújítva kínálja. Húsz bolygón lehet majd játszani háromszáz megnyitható karakterrel. Itt a bejelentéshez csatolt videó: