Bagóért lehet beszerezni egy csomó remek játékot PlayStationre

Míg az Xbox Game Pass előfizetői száznál is több játéknak örülhetnek potom háromezer forintos havi előfizetésért cserébe, addig a legnagyobb vetélytárs PlayStation az online boltján igyekszik időről időre durva akciókkal rávenni a népet, hogy vásárolgassanak.

Egy csomó remek játékot lehet még néhány napig beszerezni a PlayStation Store-ból, összeszedtük, hogy miket nem érdemes kihagyni.

A megjelenése óta eltelt három évben rengetegszer leárazták már a 2018-as Pókembert. Most a játék Game of the Year változata vihető el, alig 6800 Ft-ért, ami az eredeti 17 000-es árhoz képest elég nagy engedmény. Érdemes figyelembe venni, hogy ez nem a PS5-ös verzió, ha valakinek arra fáj a foga, akkor a Spider-Man: Miles Moralesben tud az új generációs élményre kapcsolni. A Marvel's Spider-Man: GOTY Edition január 27-ig akciós.

Jó érzékkel, a zombis Dying Light 2 megjelenése előtt akciózták le a Dying Light: The Following – Enhanced Editiont. A 4200 Ft-ért elérhető pakkban benne van az alapjáték mellett a sokak által méltatott, The Following című kiegészítő is, melyben homokfutóval szelhetjük ketté a csoszogó élőhalottakat a sztyeppén.

Február 3-ig nemcsak ez, hanem az Assassin's Creed Odyssey – Deluxe Edition is 26 000 Ft helyett mindössze 6000 Ft-ba kerül, az ajánlat február 3-ig érvényes. Jó szívvel tudjuk ajánlani, éppúgy, mint az Egyiptomba kalauzoló Originst, mely 5500 Ft-ba fáj, és ez az Assassin's Creed kvázi rebootja. Az orgyilkosos franchise-nál maradva a The Ezio Collectiont is érdemes lehet behúzni, mely 4000 Ft az általában érvényes 16 helyett.

A messzi-messzi galaxis rajongóinak 1650 Ft-ért kihagyhatatlan ajánlat a Star Wars: Battlefront II, ami a rövid és viszonylag béna sztorija ellenére multiplayer módban lenyűgöző, és filmes élményt kínál. A nyílt világú autóversenyes játékok rajongóinak pedig ott a The Crew 2 Special Edition, 3800 Ft-ért. Ez jelenleg a Forza Horizon legjobb alternatívája PS-re. Nyilván elmarad az Xbox-os vetélytárstól minőségben, tegyük hozzá, de nem sokkal.

A legolcsóbb ajánlatok között ott van napjaink legjobb lövöldözős FPS-e, a Rainbow Six Siege – Deluxe Edition 2850 Ft-ért, de érdemes felsorolni a 2013-as Tomb Raidert, mely kezdő régészlányként hozta vissza Lara Croftot, és most csak 1000 Ft-ba kerül. Az elmúlt évek egyik legalulértékeltebb játéka, a Mad Max is mindössze 2500 Ft, illetve az Unravel első és második része is csak 2120 Ft-ba kerül. A Yarny Bundle a platformer-játékok rajongóinak egyszerűen kihagyhatatlan, ha valaki nem próbálta még.

A 2021-es év egyik nagy meglepetése, a Tim Burton-filmek elborultságát idéző Lost in Random is kapott egy 50 százalékos leértékelést, és most csak 5000 Ft-ba kerül. Nem nagyon tudjuk máshoz hasonlítani az EA indie játékát, de ha valaki nyitott az új, kísérleti jellegű élményekre, az tegyen vele mindenképp egy próbát.