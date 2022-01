Öt konzolos játék, amivel PC-n is szívesen játszanánk

2022-re hozzászoktunk már, hogy az Xbox Store-on vagy akár a Microsoft Store-on keresztül, ha online megveszünk egy videójátékot, akkor az nemcsak konzolon, hanem PC-n is játszhatóvá válik. Sőt, az Xbox Game Pass szolgáltatása, mely 100-nál is több címből álló könyvtárral kecsegtet, személyi számítógépekre is elérhető. Így pöröghet PC-n a Halo Infinite, a Forza Horizon 5 és a Gears of War-sorozat is.

A PlayStation ettől még messze van, de az Xbox legnagyobb vetélytársa is elkezdte kiadni a korábban exkluzív játékait PC-re: ezt történt a zombis, posztapokaliptikus Days Gone, a futurisztikus Horizon Zero Dawn, a sétaszimulátor Death Stranding, illetve legutóbb a 2018-as God of War esetében is.

A jövőben a trend az eddig tapasztalt sikerre tekintettel folytatódni fog, így összeszedtünk öt olyan, egyelőre csak konzolra elérhető videójátékot, amelyeket szívesen játszanánk PC-n is.

The Last of Us

A Naughty Dog alkotása egyike azoknak a videójátékoknak, amelyek miatt rengetegen vettek annak idején PlayStation 3-at. Majd amikor megjelent a Remastered kiadása az első résznek, bizony sokan szánták el magukat arra is, hogy a megszépített verzió nyújtotta élményt átéljék. A The Last of Us egyike annak a kevés játéknak, amelynek még a DLC-je, a Left Behind is kultikus lett. A történet egy világjárvány után veszi fel a fonalat, amely romokban hagyta a társadalmat, az emberek többségét pedig őrjöngő zombivá változtatta. Ebben a feszült helyzetben találkozik a csempész Joel és Ellie, egy kislány, aki immunisnak tűnik a fertőzésre. A páros lehetetlen vállalkozásra adja a fejét, átszelik Amerikát, hogy eljussanak Bostonból Salt Lake City kórházába, ahol a gyermek segítségével végre gyógymódot találhatnak a betegségre. A The Last of Usból épp tévésorozatot forgat az HBO, így időszerű lenne, ha a Sony nagyobb tömegekhez eljuttatná az első részt azzal, hogy PC-re is kiadják. Aztán később jöhetne a The Last of Us Part II, amelynek a megítélése már ellentmondásosabb, de tény, hogy minden idők egyik legjobb videójátékáról van szó.

Red Dead Redemption

A Rockstar Games játéka, a Read Dead Redemption még 2010-ben jött ki Xbox 360-ra és PlayStation 3-ra, és az évek során a gamerek közül rengetegen könyörögtek érte, de PC-re sosem adták ki. A játék John Marston sztoriját mesélte el, akinek a feleségét és a fiát a kormány emberei elrabolták 1911-ben, és váltságdíjként az egykori törvényen kívüli szolgálatait követelték. A kalandjáték nagyjából olyan volt, mint a Grand Theft Auto, lovakkal és cowboyokkal, de valószínűleg keveseknek kell bemutatnunk a játékmenetet, mert a Red Dead Redemption 2 már személyi számítógépeken is tiszteletét tette. A modern konzolok mellett, persze. Mégis, a mai napig hiányérzetünk van azért, mert a vadnyugati franchise-t beindító első játékkal ilyen mostohán bánt a Rockstar, és nem portolták. Egy remake-nek nagyon tudnánk örülni. A pénztáraknál valószínűleg a PC-s verzió sem teljesítene rosszul, az eredeti játékból 2021-ig nagyjából 23 millió példány kelt el.

Bloodborne

A FromSoftware játékai egészen eltérő környezetben játszódnak egymástól, ott volt a középkori Demon’s Souls és Dark Souls-trilógia, aztán a távol-keleti hangulatot megütő Sekiro, illetve jön februárban a tősgyökeres fantasynak ígérkező Elden Ring. 2015-ben adta ki a szadizmusáról ismert fejlesztőcsapat a Bloodborne-t, mely egy gótikus játék volt, és a régi Prága által inspirált, Yharnam nevű városba kalauzolt. Itt egy olyan vadász bőrébe bújtunk, aki szörnyetegeket, vagyis a járvány által megfertőzött embereket gyilkolászott. A Bloodborne atmoszférája nagyon erős lett, és bár a játék néha még PS4 Prón is szaggatva futott, hatalmas élményt adott. Főleg, hogy a főellenségektől a mai napig rémálmaink vannak. A rajongók nagyon szeretnék, hogy jöjjön egy felturbózott PS5-ös változat is, de az igazán nagy dolog szerintünk az lenne, ha végre a Bloodborne PC-re is tiszteletét tenné. Egér-billentyűzettel is ugyanúgy rettegnénk, csak jöjjön már.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Az eddig felsoroltak közül talán a Nintendo 2017-es akció-kalandjátékára, a Breath of the Wildra a legkisebb az esély, hogy PC-re is hivatalosan kiadják. Persze ott a Nintendo Switch, amelynek a Lite verziója jóval 100 ezer Ft alatt van, és futtatható a The Legend of Zelda-sorozat legutóbbi felvonása (ha a spin-offját nem számoljuk), de még úgy is nagy befektetés, hogy valóban a világ egyik legjobb nyílt világú játékáról van szó, amelynek ráadásul idén jön a második része is. A memóriáját veszített Linkkel hatalmas kaland bejárni Hyrule birodalmát, ahol egy titokzatos gonosz uralkodik. Nemcsak az ellenségek elképesztően ötletesek, hanem a felfedezett falvakban is simán órákra el lehet veszni, a mellékküldetések a Witcher 3-at idézik, és még a puzzle-feladványok sem idegesítőek, ami azért nagy szó.

The Last Guardian

2007-től egészen 2016-ig fejlesztették, a törődés pedig meg is látszott a Japan Studio és a GendDesign együttes erejéből készített The Last Guardian című játékon, amelyben egy kisfiú bőrébe bújhattunk, aki egy félig madár, félig emlős bestiával, Tricóval indult közös kalandra. Fumito Ueda előző játékai, a zseniális Ico, illetve az úgyszintén emlékezetes Shadow of the Colossus is visszaköszöntek a The Last Guardianben. A játékmenet néha akadozott, a kameraállások sem voltak tökéletesek, a történet viszont szívhez szólt, és nagyot ütött a végére. Némi polírozás után egy olyan videójátékról van szó, amelynek simán helye lehetne PC-n is.