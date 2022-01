Rázendít az EA: három új Star Wars-játékot készítenek egyszerre

2019 őszén a játékosközönség egy emberként borult le a Star Wars Jedi: Fallen Order előtt, melyet egy neves fejlesztőcég, a Titanfallt és az Apex Legendset is készítő Respawn Entertainment készített, az Electronic Arts égisze alatt. A messzi-messzi galaxisba kalauzoló akció-kalandjáték PC-re, PlayStation 4-re és Xbox One-ra jött ki, később az új generációra optimalizált változatot is kapott.

A sztori öt évvel a Star Wars III. rész – A sithek bosszúja után veszi fel a fonalat, a főszerepben egy Cal Kestis nevű egykori padawannal, aki bujkálni próbál, de így is a Birodalom célkeresztjébe kerül, és két inkvizítor ered a nyomába. A főhős nemcsak a múltjával igyekszik szembenézni, de a tréningjét is befejezné, végső soron pedig arra hajt, hogy újraépítse az összezuhant jedirendet.

A Star Wars: Jedi Fallen Order egy érdekes egyveleg lett, merthogy az Uncharted-szériára jellemző, ugrálós játékmenetet vegyíti a Dark Souls harcrendszerével, csak nyilván könnyítve kicsit. A játékban különböző bolygókat járunk be újra és újra, ahogy pedig fejlődünk, egyre több terület válik elérhetővé számunkra, így göngyölítjük fel a még hátralévő cselekményt.

Az EA nagy bejelentéseket tett, ezek közül a legkonkrétabb, hogy a Respawn már dolgozik a Star Wars: Jedi Fallen Order 2-n, melyet újfent Stig Asmussen felügyel. A hír abból a szempontból nem túl megdöbbentő, hogy a közelmúltban elkezdték pletykálni, hogy a játék még 2022-ben polcokra kerülhet.

Arra már jóval kevesebben számítottak, hogy a Fallen Order folytatása mellett még két vadonatúj Star Wars-játékot is bejelent az EA. Főleg, ha megnézzük, hogy milyen zsánerekben érkeznek. Az eredeti Star Wars: Battlefront-játékokon és a The Force Unleashed-en is közreműködő Peter Hirschmann felügyeletével készül egy, még cím nélküli belső nézetes, lövöldözős játék. A fejlesztés korai fázisban jár, várhatóan tehát nem mostanában kapjuk kézhez a játékot.

Emellett jön még egy stratégiai Star Wars-játék, ezen a Bit Reactor működik közre az EA sajtóközleménye alapján. A stúdiót nemrég alapították, melynek munkatársai olyan szakemberek, akik a méltán közkedvelt XCOM-franchise-t készítették.

Az Electronic Arts és a Disney még 2013-ban írtak alá egy exkluzív megállapodást, amelynek részeként a nagy stúdió új, a Star Warshoz kapcsolódó játékokat készít. Az EA két új Battlefront-játék mellett az űrhajós Star Wars: Squadronst és a Star Wars: Jedi: Fallen Ordert adta ki eddig a kezei közül. Nem ők az egyetlenek azonban, akiktől a jövőben a messzi-messzi galaxisban játszódó játékok érkeznek, a Quantic Dream a már most botrányt kavart Star Wars Eclipse-t készíti, az Aspyr Media a Knights of the Old Republicot remake-eli, de érkezik még egy új Lego Star Wars és mobilra a Star Wars: Hunters.

(via Polygon, EA.com)