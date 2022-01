Folytatást kap a lövöldözős játék, amely a legerősebb számítógépeket is megizzasztotta

A 2007-ben megjelent Crysis sokak számára meghatározó élmény volt, de nem csak amiatt emlegették, mert irtó frissen hatott a korábbi lövöldözős játékokhoz képest. A számítógépen játszó gamerek között szállóigévé vált a kérdés, hogy „na de a Crysist viszi-e?”, amikor a konfigurációjával dicsekedett valaki. Elég erős vas kellett ahhoz is, hogy a játékot anno közepes grafikai beállításokon futtatni tudjuk, olyan pedig szinte nem is akadt, akinek maxon vitte a PC-je a Crytek alkotását. Vagy legalábbis mi nem nagyon találkoztunk ilyen emberrel.

Fotó: Crysis / YouTube

A Crysis nemcsak gyönyörűen festett, hanem a játékmenete is lenyűgöző volt: egy különleges osztag egyik tagjának a bőrébe bújhattunk, akinek olyan nanopáncélja volt, amit még Tony Stark is megirigyelt volna. A ruházat különféle képességekkel vértezte fel viselőjét, a brutális fizikai erőtől kezdve láthatatlanná válhattunk, futhattunk szélsebesen, illetve ha a szükség úgy hozta, a pajzsunkat is felturbózhattuk, hogy élve megússzuk az észak-koreai ellenség támadásait.

Az első rész és a 2008-ban kiadott, Warhead című és egyébként Budapesten készített önálló kiegészítő is egzotikus környezetbe kalauzolt. Ezekhez képest nagy váltást jelentett a Crysis 2 és a Crysis 3, ahol már New York városában vívhattuk high-tech háborúnkat. Később, hogy a mai generáció igényeinek is megfelelő legyen, elkészült a Crysis Remastered, és végül a teljes trilógiát felújította a Crytek, amely PlayStation 4-re, Xbox One-ra, PC-re és Nintendo Switchre is elérhető lett.

Egy szivárgás árnyékolta be a Crysis 4 bejelentését

Az Eurogamer vette először észre, hogy a Bilibili nevű kínai közösségi oldalon a Crytek közzétett egy fotót, amely bejelentette a Crysis 4 érkezését, és arra buzdította a játékosokat, hogy kövessék a @Crytek_Official fiókját, ahova a legújabb hírek érkeznek majd a nanoháború következő fejezetével kapcsolatban.

A Crytek nem sokkal később megerősítette a valószínűleg véletlenül közzétett információt, és bár úgy nyilatkoztak, hogy egyelőre korai fázisban van a játék, és nem mostanában fog megjelenni, egy rövid kedvcsináló videót is publikáltak vele kapcsolatban. A frankfurti székhelyű fejlesztőcég jelenleg is új munkatársakat keres, akik a Crysis 4-en közreműködnek majd.

Nem ez az első eset mostanában, hogy a remastered verzió kiadását követően folytatást kap egy videójáték. Hasonló történt az Alan Wake esetében is, amelyet először felújítottak az új konzolokra, majd a Game Awardson a készítők közzétették a hírt, hogy jön a régóta várt második rész.