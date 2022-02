Tényleg ez lesz az új FIFA? Megjött az első videó a trónkövetelőről

Az UFL nevű új focis videójáték érkezését a tavalyi Gamescomon jelentették be, a készítők pedig nem kisebb célt tűztek ki a hosszú ideje készülő játékkal, mint hogy a FIFA egyeduralmát megdöntsék vele. A Pro Evolution Soccert hiába próbálta a Konami megújítani, az immár eFootball 2022-ként kiadott és teljesen ingyenes japán fociszimulátor egy durva bughalmaz lett, és még a tősgyökeres rajongók is gyorsan elpártoltak mellőle. A kiadó nem győzött elnézést kérni, és a mai napig esküdnek, hogy gatyába rázzák az eFootballt, a kritikus patch azonban késik.

Épp emiatt várjuk az UFL-t, amelyet most már hat éve készít a Strikerz Inc., a megjelenés pedig még idén várható. A fejlesztők számításba vették a jelenleg futó focis játékok erősségeit és gyengeségeit, ezekből tanulva kezdték el összerakni a saját portékájukat, amely egy „free to play” – vagy ahogy ők mondják: „fair to play” – alkotás lesz. Az UFL-ben a játékosok a saját klubjukat készíthetik majd el, rögtön az elején ötezer létező játékos közül válogatva, hogy aztán online mérkőzzenek meg egymással.

A Strikerz Inc. fociszimulátorában a taktika is fontos lesz, várhatóan azért nem annyira, mint a Football Managerben, de itt is arra törekszenek a készítők, hogy minél jobban beleélhessük magunkat a menedzserkedésbe.

Az UFL első játékmenet-videóját az amerikai IGN tette közzé, ők írták meg azt is, hogy a játékhoz Cristiano Ronaldo a nevét adta, a jelenleg a Manchester Unitedben futballozó csatárral reklámozzák majd mindenhol a FIFA új kihívóját.

A játék fejlesztése már a végső fázisánál tart, a megjelenés tehát már nincsen messze. Az UFL alatt az Unreal Engine dübörög majd, a gamerek pedig Xbox Series X/S mellett Xbox One-on, PlayStation 4-en és PlayStation 5-ön is belevethetik magukat a meccsekbe. A Strikerz Inc. közlése alapján ranked és unranked módok is elérhetők lesznek az offline játék mellett, de az UFL elsősorban azt célozza be, hogy megszorongassa a FIFA-t, és az Ultimate Team helyett inkább itt nyüstöljék az emberek a nagyon hasonló játékmódot.

A Strikerz Inc. új játékában a legjobbak a Premier Divisionben játszhatnak majd egymás ellen, az IGN szerint pedig egyfajta Battle Pass is belekerül az UFL-be, ahol különféle kihívások lesznek teljesíthetőek.

Cristiano Ronaldo mellett az UFL nagykövete lesz még Kevin de Bruyne, Romelo Lukaku, Roberto Firmino, Oleksandr Zinchenko, illetve olyan ismert fociklubok is közreműködnek többek között, mint a West Ham United, a Sporting CP, a Besiktas, a Monaco és a Celtic.