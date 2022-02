Ez lehetett volna minden idők legjobb Star Wars-játéka

A Star Wars univerzumában játszódó videojátékok közül akadt néhány kitűnő darab az elmúlt évtizedekben. Ott volt a kultikus Knights of the Old Republic és a Kyle Katarnt hősül megtévő Jedi Knight-széria. Utóbbinak a harmadik része, a Jedi Academy különösen nagyot durrant, és a mai napig könnyes szemmel emlegetik a rajongók. A The Force Unleashed első és második felvonásában Darth Vader titkos tanítványának bőrébe bújhattunk, illetve már a Disney-éra alatt készült el a Fallen Order, amelynek még idén kijöhet a folytatása, és ugyancsak imádta a többség.

A felsorolt játékokra mind jellemző, hogy a jedik körül forogtak, és bár űrhajós címekből is kaptunk néhány kultikus darabot, alig volt lehetőségünk arra, hogy lemerüljünk a messzi-messzi galaxis mocskos alvilágába, akár egy fejvadász páncéljába bújva. Igaz, ott volt a 2002-es Bounty Hunter, Jango Fett főszereplésével, ám ez a játék mai szemmel rettenetesen őskori, és nem igazán állja meg a helyét.

Valamilyen szinten épp a Bounty Hunter szellemi örökösének szánta a Star Wars 1313-at a LucasArts, amely egy felnőttesebb, sötétebb hangulatú Star Wars-élményt kínált volna a gamereknek. Ráadásul ebből a kalandból kimaradt volna a fénykardozás, az Erő-használat – Boba Fett csakis a pisztolyaira, illetve jetpackjére támaszkodott volna.

A Star Wars 1313-ban fiatal Boba Fettként Coruscant legveszélyesebb körzetét fedezhettük volna fel. Jó pár évvel ezelőtt, a 2012-es E3-on mutattak be a játékról egy hosszabb videót, amely már akkor levette az embereket a lábukról:

Most pedig, hogy a szívünket még jobban fájdítsák, a The Vault nevű YouTube-csatorna kiszivárogtatott a Star Wars 1313-ról egy hosszabb játékmenet-videót. A képsorokon látszik, hogy a grafika néhol még nem befejezett, ám az üldözés nagyon jól néz ki benne. A karakter mozgása már-már az Assassin's Creed franchise-ban látott kecsességet idézi, Altair vagy Ezio megirigyelné a parkouros vetődéseket:

Hogy miért nem készült el soha a Star Wars 1313? Az oka, hogy a Disney felvásárolta a LucasArtsot, elbocsátotta a munkatársakat, és beszüntette a fejlesztés alatt álló játékokat. Ennek a döntésnek esett áldozatául Boba Fett kalandja is, amellyel kapcsolatban az óriáscég képviselőit több alkalommal is kérdezgette a sajtó. Legutóbb a Lucasfilm elnöke, Kathleen Kennedy a /Filmnek azt mondta, hogy a koncepciót izgalmasnak tartja, és lehet, hogy a későbbiekben kihoznak belőle még valamit.

A Boba Fett-rajongóknak egyelőre meg kell elégedniük a Disney+-on látható Star Wars-szériával, amelynek az első évada tavaly december végén startolt el, és hetente jelentkezik új résszel. Ki tudja, ha a Temuera Morrison főszereplésével készített széria nagy visszhangot kap, a Disney akár az elkaszált Star Wars 1313-hoz is visszanyúlhat. Ehhez persze az kell, hogy Kennedyék úgy lássák, lenne érdeklődés egy fejvadászos játékra, és az jól is hozna a konyhára.