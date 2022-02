Alig jelent meg, máris mindenki ezzel az új videojátékkal játszik

A Lost Ark című multiplayer kalandjáték Dél-Koreában már 2019 decemberében megjelent. Nekünk, európaiaknak és az amerikaiaknak azonban rengeteget kellett várni a megjelenésre, az MMORPG-t nálunk február 11-én tették elérhetővé. A Lost Ark igen elismertnek számít: Dél-Koreában hat különböző kategóriában is győzött a 2019-es Korea Game Awardson. A fejlesztők nem spóroltak rajta, 85 millió dollárból rakták össze a főképp PvE-re és a világ felfedezésére buzdító alkotásukat, amely ennek megfelelően igencsak látványos és igényes lett.

A dél-koreai játék rögtön nagyot szakított világszerte, 24 órán belül a második legjátszottabb videojáték lett a Steamen, és a listán egyedül a PUBG: Battlegrounds előzi meg a Lost Arkot, amelyet anno volt, hogy 3,2 millióan is játszottak egyszerre, így vélhetően nem mostanában talál legyőzőre. Az új MMO-t a cikk írásának pillanatában 795 ezren nyüstölik éppen, de a SteamDB adatai szerint volt olyan, amikor 1,3 milliónál is többen játszottak a Lost Arkkal egyidejűleg.

A sikert kissé beárnyékolta, hogy 15 perccel azelőtt, hogy nekünk is megnyitották volna a lehetőséget a Lost Arkkal való játékra, el kellett halasztani pár órával az RPG debütálását súlyos szerverproblémák miatt, amiket azóta sem sikerült teljesen megoldani a gamerek visszajelzései alapján.

Az Amazon rövid időn belül másodszorra tenyerel bele abba, hogy népszerű szerepjátékot sikerül kiadniuk. Tavaly a New Worlddel szakítottak nagyot, most pedig ők karolták fel ezt a dél-koreai játékcsodát is. A Lost Arkot a Tripod Studio és a Smilegate RPG fejlesztették közös erővel, és bár csak PC-re elérhető, sokat dobhatott a bemutatkozásnál, hogy a játék teljesen ingyenes, és a hardverigénye sem túl vészes: egy átlagos, két-három éve összerakott számítógép is simán elviszi maxon.

A Smilegate-nél eközben vért izzadnak, hogy kezelni tudják a rengeteg játékost, a fejlesztőcég már azt is bejelentette, hogy Európában további szerverekkel egészítik ki a meglévő szerverparkot, hogy a frissen csatlakozó gamerek is elférjenek, és legyen hol játszaniuk a Lost Arkkal.

A kritikusok szerint a Lost Ark a történetét tekintve egy átlagos fantasy, amelyben kiemelkedik a játék, az, hogy szuperlátványos, a játékmenetben rengeteg a kihívás, és könnyen el lehet veszni ebben a világban úgy, hogy az ember észre sem veszi, hogy már 20-30 órát grindolt. A harcrendszert az amerikai IGN a Diablo 3-hoz hasonlítja, a Diablo 2 és a Path of Exile ellenében... Ennek tudatában érdemes leülni a Lost Ark elé. A dél-koreaiak portékája tehát azoknak kedvez inkább, akik szeretnek félistenként alászállni a csatamezőre.