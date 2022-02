Film készül minden idők egyik legijesztőbb horrorjátékából

2007-ben jelent meg a BioShock első része, amelyet a 2K Boston készített, a horror FPS ötletét pedig Ken Levine eszkábálta össze zseniálisan, olyan utópisztikus gondolkodókra alapozva, mint George Orwell és Aldous Huxley. A BioShock főszereplője egy Jack nevű fickó, aki 1960-ban egy repülőgép-baleset után furcsa helyen találja magát: Rapture víz alatti városában, amely tömve van olyan furcsa figurákkal, mint a Big Daddy nevű gépszörnyek és az általuk pátyolgatott hátborzongató kislányok.

A BioShock mindig is az erős idegzetű játékosokat célozta meg, tekintve, hogy komplett őrültekkel kell farkasszemet néznünk benne, ráadásul a különleges képességeink, amelyekre az ADAM nevű génmódosító szernek köszönhetően teszünk szert, sem túl barátságosak.

Így változatos módokon nyírhatJuk ki vagy épp kímélhetJük meg Rapture egyes lakóit, vérmérséklettől függően.

A 2K Boston játéka igazi legendává nőtte ki magát mostanra: többek között a Game Informer, a Spike TV és a BAFTA szerint is az év játéka volt 2007-ben, így aztán senkit nem lepett meg, amikor később trilógiává bővült a franchise. 2010-ben jött ki a BioShock 2, majd megint három év múlva a BioShock Infinite, ahol már egy lebegő városban apríthattuk az ellent.

Az első rész megjelenése után nem sokkal már felröppentek a pletykák arról, hogy film készülhet a BioShockból, a Take-Two Interactive pedig még 2008-ban bejelentette, hogy egyezséget kötöttek a Universal Studiosszal az adaptációról, amelyet Gore Verbinski (A Karib-tenger kalózai) rendezett, és John Logan írt volna a tervek szerint. A premier 2010-ben lett volna, ám a büdzsé miatt viták alakultak ki, a direktor pedig dobbantott a projekt mellől, és inkább a Rango című western animációs filmjére koncentrált.

A BioShock-film eredetileg R besorolású, 18+-os feldolgozás lett volna, ám a produkció mögé egy stúdió sem volt hajlandó beállni így. Ken Levine, az első és a harmadik BioShock kreatív rendezője 2013-ban jelentette be, hogy kaszát kapott a produkció.

Az utolsó szöget az verte bele a BioShock koporsójába, hogy a 2009-es Watchmen nem teljesített úgy, ahogy egy R kategóriás, durvulós képregény-feldolgozástól elvárták volna, így körberöhögték Verbinskit, amikor a játékadaptációt 200 millió dollárból akarta kihozni. Az Universal PG-13-as filmet akart inkább, 80 millióból, de Verbinski szerint Rapture világát annyiból nem lehetett volna normálisan kihozni.

Később aztán Verbinski úgy nyilatkozott, hogy az R kategóriás Deadpool megnyithatja az utat a korhatáros BioShock-film előtt is. Erre viszont jó sokat kellett várni, a Ryan Reynolds főszereplésével készített mutánsos film premierje óta már hét év telt el.

A Netflix nemrég jelentette be, hogy a BioShockot kiadó 2K-vel és a Take-Two Interactive-val együttműködésben végre tető alá hozzák a horrorisztikus sci-fi-játék adaptációját. Azt egyelőre nem tudni, hogy előzményfilm, folytatás vagy esetleg a már készülő BioShock 4-et megalapozó produkciót hoz-e el nekünk a legnépszerűbb streamingszolgáltató.

Sokak szerint a videojátékokat hiába akarják, nem lehet rendesen tévéképernyőre vagy mozivászonra átültetni. A Netflixnek azonban már összejött a lehetetlen, a The Witcherből és a League of Legends világán alapuló Arcane-ből is hatalmas durranást csináltak, emellett a Castlevania is hasonlóképp élvezhető volt, a héten érkező Cuphead-szériát pedig pont ezek miatt a jól sikerült adaptációk miatt várjuk annyira.