Végre gatyába rázták a Cyberpunk 2077-et

A Cyberpunk 2077 első előzetese még 2013-ban jelent meg, a CD Projekt Red nyolc éven keresztül hegesztette ezt a sci-fi lövöldözős játékot. Épp ezért volt annyira megdöbbentő, hogy amikor 2020 novemberében megjelent, milyen ramaty állapotban volt a nyílt világú FPS. A lengyel fejlesztőgárdában nagyon sokan bíztak, elvégre ők hozták tető alá a mai napig ajnározott The Witcher 3-at is. A Cyberpunk 2077 végül alap PlayStation 4-en és Slimen is játszhatatlannak bizonyult, az új generációs konzolok, a PlayStation 5 és az Xbox Series X/S ugyancsak megizzadtak vele.

A CD Projekt Red a későbbiekben tovább foltozgatta a Cyberpunk 2077-et, aminek köszönhetően az egyre jobb állapotba került. Igaz, a városban való vezetés még mindig kínkeserves volt, és akkor is szaggatott a játék, amikor csak úgy bóklásztunk Night Cityben. Emellett a kisebb-nagyobb bugok is velünk maradtak, bár egyre kevesebb olyan volt, ami „game breaking” lett volna, azaz megakasztott volna mondjuk egy küldetésben, és befejezhetetlenné tette volna az adott fősodorbeli missziót. Korábban erre is akadt nem egy példa.

Tizennégy hónappal a Cyberpunk 2077 debütálása után végre azt mondhatjuk, hogy talán most már megéri tenni egy próbát a sci-fi játékkal, amelyben 8 millió előrendelő csalódott irtózatosan nagyot anno. Az 1,5-ös patch, amely nagyjából 50 GB méretű, kétféle grafikai beállítási lehetőséget kínál innentől az új generációs konzolokon: az egyik a 60 fps-es performansz mód, a másik pedig a gyönyörű látványt helyezi előtérbe, igaz csak 30 fps-en, de ray tracinggel megfejelve.

A készítők nagy hangsúlyt fektettek arra is, hogy a mesterséges intelligencia okosabb legyen, ne viselkedjenek teljesen ostobán az NPC-k. Ennek köszönhetően a lövöldözős, a közelharci részek és a sima, városban járkálós részek is jobbak lettek a Cyberpunk 2077-ben. A játékban a vezetési élményen is javítottak, a főszereplő V külsején pedig már a lakásában is lehet változtatni.

PS5-ön ráadásképp a DualSense-kontroller haptikus visszajelzését is kihasználja már a Cyberpunk 2077, és új fegyvereknek is örülhetnek a gamerek, amik bekerültek most a CD Projekt Red alkotásába.

A patchet egyébként nem csupán új generációs konzolokra, hanem PlayStation 4-re, Xbox One-ra és PC-re is érdemes leszedni, ezeken a platformokon is sokat javít a játékélményen.

A gamerek többnyire örömmel fogadták az újításokat: Night Cityben most már – a GTA-hoz hasonlóan –, amennyiben rendetlenkedünk a volán mögött, a rendőrök üldözni kezdenek minket. Apró, de ügyes húzás az is, hogy ha elered az eső a játékban, az NPC-k előveszik az esernyőjüket, hogy ne ázzanak el.

Simán elképzelhető, hogy a Cyberpunk 2077-nek a későbbiekben a No Man's Skyhoz hasonlóan sikerül megváltania önmagát, és egy olyan videojátékká növi ki magát, amilyet alapból is ígértek a fejlesztők, és ami elé örömmel ülnek le az emberek.

Még pár év, és össze is jöhet a dolog.