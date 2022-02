A Tony Hawk óta nem láttunk ilyen jó gördeszkás játékot

Ha gördeszkás videojátékokról van szó, a többségnek a Tony Hawk-sorozat jut eszébe, nemhiába: az először 1999-ben kiadott első részt számos folytatás és hatalmas siker követte. A franchise azonban hét éve, a Pro Skater 5 óta nem képes újat felmutatni. 2020-ban mondjuk hiánypótló volt a felújított és azóta új generációs konzolokra is kiadott Tony Hawk's Pro Skater 1+2, de a modernizált grafikától eltekintve ez is csak a nosztalgiavonatra ültetett fel. Illetve a fiatalabbak megismerkedhettek két régi nagy klasszikussal.

A patthelyzetben lévő Tony Hawk-széria mellett azért van minek örülniük a gamereknek. Készül egy másik legenda, a Skate negyedik része. Illetve ezek mellett létezik egy kevésbé ismert, de rengeteg kihívást és élvezetes gameplayt kínáló játéksorozat, az OlliOlli, amelynek február 8-án jött ki a legújabb része, az OlliOlli World.

A Roll7 nevű fejlesztőcsapatot néhány jóbarát alapította még 2008-ban, akik hosszú éveken keresztül csak és kizárólag edukációs játékokat készítettek, majd 2014-ben robbantak be a köztudatba az OlliOllival, amely először PlayStation Vitára jött ki. Az oldalnézetes, „8 bites” és pixelgrafikával rendelkező gördeszkás játék később szélesebb körben is elérhetővé vált, PlayStation 3-on és 4-en, valamint Nintendo Switchen, és Xbox One-on is debütált.

Az OlliOlliban az volt a különleges, hogy hiába üvöltött róla a minimalizmus, egy elképesztően komplex játékról volt szó, amelyben 120-nál is több, a valóságban is létező trükköt nyomhattunk, grindolhattunk, amíg az orrunk vére el nem eredt, és bizony nagyokat is estünk benne. Ez elkerülhetetlen volt, főleg azok számára, akik nem csak teljesíteni akarták az 50, meghódításra váró pályát. Mindezek mellé kiváló és az embert felpörgető elektronikus zenék szóltak.

Az OlliOlli és 2014-es folytatása, az OlliOlli2: Welcome to Olliwood is olyan játékok voltak, amelyek néha

frusztrálták az embert, de megérte velük szenvedni, és ha elkaptuk a fonalat, rettenetesen lehetett élvezni bennük az őrült trükközést.

A február 8-a óta elérhető OlliOlli World ezekhez képest jó nagyot újított, hiszen a retró külsőt az animációs filmekre jellemző grafikára cserélte benne a Roll7. A húzás elsőre nagyon furcsán hat, amennyiben viszont adunk a harmadik résznek is egy esélyt, pozitívan csalódhatunk. Merthogy a nagyon trendi, aranyos kinézet mögött még mindig az az iszonyatosan nehéz OlliOlli-élmény dübörög, amit az elmúlt években annyira megszerettünk.

Igen, vannak óriási méhek. A háttérben a nyarat szinte már hisztérikusan élvező fürdőzők és egyéb elborult dolgok, amik közel sem annyira zavarók, mint első hallásra gondolnánk. Az már annál inkább dühítő, hogy a Roll7 valamiért úgy érezte, hogy muszáj sztorit is beleerőltetniük az OlliOlli Worldbe, és az öt felfedezhető régió megannyi pályáján még a nyakunkba sóztak pár idegesítő gördeszkás karaktert, akik folyton dumálnak hozzánk, és megszakítják a pályák adta élményt.

A sportjátékok nem elenyésző részére, köztük a FIFA-ra, a The Crew-ra, a Skate-re, illetve a Tony Hawk Undergroundra és a Need for Speedekre is jellemző, hogy inkább béna, mint menő történeteket sóznak a nyakunkba, és most ebbe a hibába az OlliOlli is beleesett sajna.

Az OlliOlli Worldben úgy összességében túl sok a sallang, a csillivilli újítás, aminek kicsit sem örülünk. Amikor azonban engedik a készítők, hogy a gördeszkázásra koncentráljunk, akkor könnyen azon kapjuk magunkat, hogy az ötperces menetből két óra lett, és már megint beszippantott minket az oldalnézetes sportolás. Az OlliOlli World nagy újítása még az előzményekhez képest, hogy 2,5 dimenziós, azaz előfordul, hogy kettéválik a pálya, és mi magunk választhatjuk meg, hogy az A szakaszt teljesítjük inkább, vagy pedig a B-t. Ez további kreativitást enged nekünk.

A Roll7 újdonságán jól látszik, hogy szélesebb körben is befogadhatóvá próbálták tenni a játékot. Ezt ott lehet észrevenni, hogy nehezebb pofára esni, és tényleg csak akkor kell újrakezdenünk az elejétől a deszkázást, ha szó szerint kizuhanunk a pályáról.

Az OlliOlli Worldben ugyanakkor rengeteg órát kell rászánnunk, pont, mint az első két részben a gyakorlásra, ha nemcsak végig akarunk rohanni a videojátékon, hanem valóban deszkás istenekké akarunk válni. Emiatt pedig még mindig nagyon szerethető a franchise, a zenék meg iszonyúan királyak.

Az OlliOlli World PC-re, Nintendo Switchre, PlayStation 4-re, PlayStation 5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re is elérhető, nyomott áron, 10 ezer forintért. Ár-érték arányban nagyjából a helyén is van.