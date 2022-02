Digitális címlaplánnyal jelent meg a Vanity Fair

A Horizon Zero Dawn a 2017-es év egyik nagy durranása volt, a sci-fi-játékban egy Aloy nevű harcosnő bőrébe bújhattunk, aki egy posztapokaliptikus világban nézett farkasszemet gépszörnyekkel és ellenséges törzsekkel. A nagyrészt íjára és nyílvesszőire hagyatkozó főszereplő abból a szempontból is különleges volt, hogy nem a Tomb Raider-játékokban is látott vonalat képviselte: azaz a Guerilla Games csapata odafigyelt arra, hogy ne tárgyiasítsa és szexualizálja a karaktert. Ennek megfelelően Aloy rendes, a funkciójának megfelelő páncélzatot hordott, szeplős arcával és vörös hajával pedig szembement a mai, néha már extrém magas elvárásokat támasztó divattrendekkel.

Épp ezért lepte meg a világot, amikor az olasz Vanity Fair a digitális címlapjára tette a nemrég a Horizon Forbidden West című, PlayStation 4-re és PlayStation 5-re is kiadott második felvonás címszereplőjét. Az újság borítóján általában hírességek, színészek vagy énekesek, esetleg sportolók szoktak feszíteni. Most azonban egy, a valóságban nem létező, virtuális karaktert ért ez a megtiszteltetés, ami közel sem hétköznapi.

A gaming és a divat világa között nagy ritkaságnak számít, hogy bármilyen átmenet legyen. Az olasz Vanity Fair ráadásul Aloyt forradalmi karakterként emlegeti a popkultúrában, amivel egyáltalán nem tudunk vitatkozni, hiszen a főszereplőt üdítő módon erős, független nőként ábrázolják, ahelyett, hogy a férjére támaszkodó családanyaként vagy mellékszereplőként bukkanna fel.

A Horizon-franchise hősnője egyike azoknak a videojátékos figuráknak, akiket úgy sikerült megalkotni, hogy a férfi játékosok részéről sincs ellenvetés azzal kapcsolatban, hogy női karaktert kell irányítaniuk.

Igen, ez sajnos létező jelenség.

A sokszor kirekesztő gamerek egyöntetűen befogadták Aloyt, aki legalább akkora PlayStation-ikon lett, mint Kratos a God of Warból, Joel a The Last of Usból vagy éppen Nathan Drake az Unchartedből.

Kevesen számíthattak pedig a Horizon Zero Dawn sikerére, a Guerilla Games ugyanis ezt megelőzően a Killzone című FPS-t adta ki korábban a kezei közül, még 2004-ben, és az Aloy kalandjai alatt dübörgő Decima-engine is egy Killzone-folytatáshoz készült, csak aztán megváltoztak a fejlesztőcsapat tervei. A Horizon Zero Dawn 2022 februárjáig 20 milliós példányszámban fogyott, és a PlayStation 4-generáció egyik legkelendőbb alkotása lett. Meg lennénk lepve, ha a most kiadott Forbidden West nem lenne hasonlóan nagy siker vagy esetleg még nagyobb.

Nem ez az első alkalom egyébként, hogy női videojátékos karakter egy magazin címlapjára kerül – ez a Tomb Raiderben megismert vagány kalandor, Lara Croft esetében is megtörtént.

