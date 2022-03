Húsz éve nem volt ilyen: jövőre valószínűleg nem jön új Call of Duty

Nagy változásokra számíthatnak a Call of Duty-rajongók. Bár idén biztosan megjelenik a Modern Warfare 2, illetve további tartalmakkal bővül a Warzone, a Bloomberg belső forrásokra hivatkozva nemrég arról számolt be, hogy 2023-ban nem jelentkezik rendes folytatással a videójátékos széria.

A Call of Duty-franchise 2003-ban indult hódító útjára, azóta 400 millió példány kelt el belőle, így a világ legnépszerűbb videójátéka lett, még a FIFA-t is jócskán megelőzi az összesítésben. Ha a konzolos verziókat is beszámítjuk, jövőre lesz két évtizede, hogy egyetlen esztendő sem telt el CoD nélkül. Az FPS-t jelenleg több csapat felváltva fejleszti, egészen pontosan az Infinity Ward, a Treyarch, a Sledgehammer Games és a Raven Software, így tudják biztosítani az évenkénti megjelenést.

Az Activision Blizzardnál most azonban, úgy tűnik, belátták azt, amire az EA képtelen a FIFA esetében: túl gyorsan jelennek meg a háborús videójáték új részei, illene lassítani, és a minőségre koncentrálni a mennyiség helyett. A döntésben a Bloomberg szerint szerepet játszhatott az is, hogy a Call of Duty: Vanguard nem fogyott úgy, ahogy azt a kiadó várta.

A drasztikusnak tűnő, egyelőre közel sem száz százalékig biztos változtatásnak nincs köze ahhoz, hogy az Activisiont brutális, 69 milliárd dolláros összegért felvásárolta a Microsoft, de az új tulaj a külföldi sajtó szerint még lehet, hogy beleszól az ütemtervbe. 2023 közepéig ugyanis finisbe jut az üzlet.

A játékosoknak nem kell azért teljesen kétségbe esniük: egy új, ingyenesen játszható multiplayer Call of Duty érkezését pletykálják, amelyen az a Treyarch is közreműködik, akik a 2023-ról (valószínűleg) későbbre csúsztatott fővonalas játékot is csinálják.

Izgalmas fizetős és ingyenes Call of Duty-tartalmakkal készülünk idén, jövőre és az azt követő évekre is

– nyilatkozta az Activision szóvivője a Bloomberg kérdésére, a sajtós azonban ennél többet nem volt hajlandó elárulni – szerinte még nincs itt az ideje, hogy a közvéleménynek erről beszéljenek.

Amennyiben ezt meglépik, komoly hatása lehet a dolognak a videójátékos iparra és a szórakoztatóiparra úgy általában. Az Activision gondolkodásmódja egyébként teljesen logikusnak tűnik a fent említett Vanguard bukása után, és azt követően, hogy a 2020-as, free-to-play Call of Duty: Warzone továbbra is óriási siker, és rengetegen vannak, akik inkább azzal játszanak a fizetős verziók helyett.