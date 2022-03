Leállt egy videójáték fejlesztése, mert a készítők háborúzni mentek

A kijevi székhelyű GSC Game World belső nézetes lövöldözős játéka, a S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl sok csúszás és még több viszontagság után jelent meg 2007-ben. A pesszimistább gamerek közül akadtak, akik úgy gondolták, hogy nem is kapják már sohasem kézhez a mutánsokkal, katonákkal és sztalkerekkel benépesített nukleáris vadonban, a Zónában játszódó FPS-t.

Fotó: Xbox

A S.T.A.L.K.E.R-játékszéria első része mára ikonikus lett, a gamerek egy lapon emlegetik a Fallouttal, és nem véletlenül. Ha posztapokaliptikus, alternatív világokba kalauzoló videójátékokról van szó, akkor ezzel a két franchise-zal nem sok alkotás tudja felvenni a versenyt. A Shadow of Chernobyl után 2008-ban jött meg az előzményként szolgáló Clear Sky, amelyet egy évvel később a Call of Pripyat követett.

A rajongók azóta is szorítanak, hogy a S.T.A.L.K.E.R. rendes, számozott folytatást kapjon. A Heart of Chernobylt eredetileg 2012-re várta a világ, és bár többször is elkaszálták a projektet, a GSC Game World a mai napig dolgozik rajta. Hiába voltak a megingások, mindig úgy döntöttek, hogy érdemes folytatniuk. Számos csúszást követően először úgy tudtuk, hogy a Microsoft-exkluzív cím 2022 augusztusában érkezik, és Xbox Games Passra is jön, rögtön a megjelenés napján. A megjelenést azonban a fejlesztőgárda idén decemberre csúsztatta, a nagy volumenű projekt további tesztelést és javítgatást igényelt a készítők szerint.

A Vlagyimir Putyin által indított Ukrajna elleni támadás a GSC Game World életét is felrúgta, a fejlesztőcsapat közlése szerint rengeteg kérdést is kaptak, hogy mi a helyzet velük. Erre adott válaszként posztolt ki egy igen megrázó videót a cég.

Ez a videó a válaszunk arra a sok megkeresésre, amelyben a hogylétünkről érdeklődnek emberek. Minden erőnkkel azon vagyunk most, hogy a dolgozóinkat és a családjaikat segítsük, hogy túléljék ezt az egészet. A S.T.A.L.K.E.R. 2 fejlesztése most partvonalra került. Folytatni fogjuk. Amint megnyertük a háborút

– közölte az ukrán fejlesztőcég.

Február 24-e óta tart az orosz–ukrán konfliktus, Putyin hadserege pedig amellett, hogy offenzívát indított Kijev ellen, számos nagyvárost támad egy időben. A háború már több mint egy hete tart, amely elől több százezer ukrán civil menekült el, míg az ország hivatásos és önkéntes katonákból álló hadserege állja a sarat.

Szolidaritást vállal a gamingvilág az orosz–ukrán háború elszenvedőivel

A háború a videójáték-iparra is hatással volt, az Electronic Arts kivette az orosz válogatottat és az összes orosz klubcsapatot a FIFA 22-ből, valamint hasonlóképp cselekedtek az NHL 2022 esetében is, ahonnan a fehérorosz csapatok is kikerültek még ráadásként. Az EA Oroszországban felfüggesztette a FIFA árusítását, hozzájuk hasonlóan tett a lengyel székhelyű CD Projekt Red is, akik bejelentették, hogy Oroszországban és Fehéroroszországban a Cyberpunk 2077 és az összes többi termékük, így a The Witcher 3: Wild Hunt árusítása is szünetel a GOG online bolt felületén.

A CD Projekt Red mellett egyébként a This War of Mine-t fejlesztő 11 Bit Studios több százezer dollárt adományozott humanitárius célokra, a háború áldozatainak megsegítésére.