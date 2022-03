Élő szereplős God of War-sorozatot készít az Amazon

Miután éveken keresztül olyan harmatgyenge videójátékos adaptációk jöttek a mozikba, mint a Warcraft, az Assassin's Creed és az Alicia Vikander főszereplésével készített Tomb Raider, sokan kezdtek úgy vélekedni, hogy egyszerűen nincs átjárás a két médium között. Erre nemrég rácáfolt az Uncharted, amely a pénztáraknál is jól futott, 271 millió dollárt harácsolt össze, és megmutatta, hogy 2022-ben is lehet élvezhető kalandfilmet készíteni, ami történetesen egy játékon alapszik.

A PlayStation Productions számára fényesnek tűnik a jövő: érkezik az HBO-ra a Last of Us sorozatos verziója, film készül a Ghost of Tsushimából. Emellett pedig nemrég kiderült, hogy az Amazonnál gőzerővel zajlik a God of War élő szereplős adaptációjának előkészítése, amely a Prime Videón mutatkozhat be.

Amennyiben sikerül nyélbe ütni az üzletet, a God of War-tévésorozat készítői a korábban a Térségen dolgozó Mark Fergus és Hawk Ostby lesznek, de érkezhet az alkotói gárdába Az Idő Kereke showrunnere, Rafe Judkins is.

A God of War első felvonása még 2005-ben jelent meg PlayStation 2-re, gyorsan a Sony-konzol egyik húzócíme lett, és franchise-zá nőtt ki magát az évek során. A középpontban egy Kratos nevű spártai harcos áll, aki később a háború istenévé válik. Igazi tragikus hősről van szó, hiszen miután Árész csőbe húzza, és saját családját lemészároltatja vele, Kratos bosszút esküszik Olümposz népe ellen, és még a villámok istenével, Zeusszal is megküzd.

A fantasy-játéksorozat első három, számozott része a görög mitológia világában játszódott, ezekhez képest óriási váltást jelentett a 2018-as, szimplán God of War címre keresztelt reboot. Ebben Kratos már apaként tért vissza, és fiúgyermekével, Atreusszal együtt járta be az északi mondavilágot, miközben olyan mitikus figurákba botlott, mint Thor fiai, Modi és Magni, Freya, valamint Baldur.

A 2018-as God of War-játékot a PlayStation 4 generáció egyik legjobb játékaként emlegetik, a Last of Us – Part II-val és a Marvel's Spider-Mannel egyetemben. Kratos és Atreus kalandját a Game Awardson Az év játékának választották anno, és ezenkívül is számos elismeréssel díjazták a Santa Monica Studio alkotását. A folytatás már úton van, a God of War: Ragnarök PlayStation 4-re és PlayStation 5-re is megjelenik.

Nem ez az egyetlen fantasy, amely az Amazonnál előkészítés alatt áll. A Gyűrűk Ura első évadát már leforgatták Új-Zélandon, idén ősszel pedig képernyőre kerül a Tolkien-feldolgozás. Emellett biztosan jön Az Idő Kereke második szezonja, ehhez az illusztris társasághoz csatlakozhat a God of War.