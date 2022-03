Most több száz videójátékot vehet meg egy pizza áráért

Egy ilyen helyzetben, mint az Ukrajnát sújtó háború, sokan úgy gondolják, hogy semmiben nem tudnak segíteni a fegyveres konfliktust elszenvedő civileknek. Márpedig ez nincs így, bárki adakozhat, különféle jótékonysági szervezeteken keresztül lehet akár konzervet, ruhaneműt, bármit küldeni a rászorulóknak.

Az indie játékokat árusító itch.io online bolt a jótékonykodás még egyszerűbb formáját valósította meg. Náluk indult el a Bundle for Ukraine névre keresztelt akció, melyhez 700-nál is több tartalomkészítő csatlakozott. A lényeg, hogy mindössze 10 dollárért, azaz nagyjából 3500 Ft-ért, egy pizza áráért be lehet zsákolni olyan címeket, mint a rendkívül könnyed szórakozást nyújtó SkateBIRD, ahol egy madárral deszkázhatunk, a SUPERHOT című időlassítós FPS, vagy éppen az egyik legfelkapottabb és számos díjjal kitömött oldalnézetes platformer, a Celeste. Ez utóbbi egyébként jelenleg 7090 Ft-ba kerül a PlayStation Store-on, szóval jó üzletet lehet nyélbe ütni vele.

A bundle több száz videójáték mellett asztali RPG-ket, digitális könyveket, zenei albumokat, képregényeket és egyéb meglepetéseket tartalmaz. A minimális felajánlható összeg 10 dollár, de vannak, akik jóval nagyobb pénzeket rászánták Ukrajna megsegítésére, ennek köszönhető, hogy a cikk írásának pillanatában a kitűzött négy millió dollárból már három és felet sikerült elérni. A jótékonysági akció március 18-ig tart egyébként.

Játékfejlesztőkként azért dolgozunk nap, mint nap, hogy új világokat teremtsünk. Nem pedig azért, hogy leromboljuk azt, amit kaptunk. Ezért álltunk össze, hogy segítsük az ukránokat. Velük vagyunk, és mindazokkal, akik elítélik a háborúzást

– olvasható a videójátékos jótékonysági akció oldalán.

A befolyt adományokat az International Medical Corps nevű orvosi, és a Voices of Children nevű ukrán gyerekvédelmi szervezeteknek ajánlották fel, előbbi a régióban visz egészségügyi segítséget, míg utóbbi kiskorúaknak nyújt kezet a háború borzalmainak feldolgozásában, és abban, hogy a fiatalok ezt követően majd valamelyest vissza tudjanak térni a normális kerékvágásba.

A felajánlott közel ezer termék közül több mint 600 még sosem volt ehhez hasonlóan, bundle-ben elérhető. Az itch.io azt kéri, hogy mindenki adakozzon, amennyit csak tud, a donációkat 50-50 százalékban osztják el a két szervezet között.