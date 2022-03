Iszonyatosan sokat kell még várni az új Star Wars-játékra

A 2021-es Game Awardson, ahol az év alkotásának az It Takes Twot választották meg, egy csomó új videójátékról is érkeztek hírek: bejelentették az Alan Wake 2-t, a Wonder Womant és a Star Wars: Eclipse érkezését is. A George Lucas által kitalált univerzumban játszódó Eclipse-t az a Quantic Dream fejleszti, akik korábban olyan kritikuskedvenc címeket adtak ki a kezeik közül, mint a Detroit: Become Human és a Heavy Rain.

A Star Wars: Eclipse a Köztársaság fénykorába kalauzol majd, amikor a jedik a csúcson voltak. Erről az időszakról egyébként sem a filmek, sem pedig a játékok nem meséltek túl sokat, ennek megfelelően az első kedvcsináló előzetes jó nagyot szólt. Mostanra a videó több mint 13 millió megtekintésnél jár.

Fotó: Star Wars / youtube

A Quantic Dream új sci-fi-játéka már tavaly decemberben felkorbácsolta az indulatokat, az emberek bojkottra szólítottak fel a gamingcéggel szemben, mivel valaki előásta, hogy a stúdió csapatán belül már évek óta áldatlan állapotok uralkodnak: rasszizmus, szexizmus és homofóbia nehezíti meg a munkatársak életét és hétköznapjaikat.

Nemrég megint csak olyan hírek érkeztek a Star Wars: Eclipse-szel kapcsolatban, amelyek miatt sokan a szívükhöz kaphatnak: állítólag 2027-ig vagy 2028-ig nem kapjuk majd kézhez ezt a nyílt világú, történetorientált sci-fit.

Az Xfire írta meg először, hogy a Quantic Dream valószínűleg azért tette közzé ilyen hamar az új Star Wars-játék első trailerét, mert így szeretnének tehetséges fejlesztőket magukhoz csábítani. A stúdiónak elképesztő nehézségeket okoz az Eclipse-t készítő csapatot feltölteni, főleg a Quantic Dreamet ért vádak miatt, amelyek szerint toxikus környezetbe kényszerítik az alkalmazottaikat. A Quanticnak a pletykák szerint az sem lenne ellenére, ha a Sony vagy a Microsoft felvásárolná őket, ezzel erősítve a vonzerejüket. Nemrég az Activision Blizzardot szerezte meg az utóbbi óriáscég, hatalmas visszhangot kiváltva ezzel.

Az, hogy egy játék fejlesztése hosszú időre nyúlik, sajnos elég gyakran megesik. A Diablo III-at például először 2000-től 2005-ig készítették, aztán egy évvel később újrakezdték, és csak 2012-ben adták ki. Az oldalnézetes, „bullet hell” kategóriába eső Metroid Dreadet 16 évvel a bejelentése után, 2021-ben foghatták végre kezükbe a gamerek. Hasonlóképp nehéz szülés volt a Cyberpunk 2077 is, amelynek első előzetese 2013-ban látta meg a napvilágot, a nép hét évet várt rá, vagyis inkább kilencet, ha azt vesszük, hogy mikorra sikerült a CD Projektnek játszható formába hoznia a sci-fi-FPS-t.

A gamerek a Star Wars-éhségüket a LEGO Star Wars: The Skywalker Sagával csillapíthatják április 5-én, végre-valahára ugyanis megjelenik a játék PC-re, PlayStation 4-re és 5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re, valamint Nintendo Switchre is. Emellett a háttérben zajlik a Star Wars Jedi: Fallen Order 2 készítése, 2022-es vagy 2023-as megjelenéssel, így Cal Kestis visszatérésére sem kell már sokat várni.