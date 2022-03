Minden idők legrosszabb videójátékának kiáltották ki ezt az új fantasyt

Februárban az átlagosnál sokkal erősebb videójátékos kínálat kecsegtette a gamereket, megjött többek között PlayStation-konzolokra a verekedős Sifu, a Horizon Zero Dawn folytatása, a Forbidden West, illetve a FromSoftware új, elképesztően nehéz szerepjátéka, az Elden Ring, melynek történetét A tűz és jég dala-regények írója, George R. R. Martin eszkábálta össze.

Az emberek többsége még március elején is ezeket a játékokat nyüstölte, így különösen nehéz dolga volt a Babylon's Fall című hack & slash újdonságnak, hogy betörjön a piacra. Pedig a fejlesztőgárdája az akció-szerepjátéknak a PlatinumGames volt, akik olyan alkotásokkal tették le a védjegyüket korábban, mint a hamarosan trilógiává bővülő, boszorkányos Bayonetta és a Nier: Automata című közkedvelt sci-fi.

A Babylon's Fallal szemben eleve nem voltak túl nagy elvárások, de a játéknak azt a keveset sem sikerült megugrani.

Rögtön a március 3-ai megjelenést követően PC-n 1200-an se játszottak vele egyidejűleg, ami azt jelentette, hogy a Square Enix – korábban ők buktak nagyot a Marvel's Avengersszel, és a közönségkedvenc Guardians of the Galaxy sem hozta az elvárt számokat a pénztáraknál – megint elhasalt.

A PlatinumGames új játékának az sem tett jót, hogy kereken 27 ezer forintot kérnek érte, a belefektetett teljes áras összeg pedig nem térül meg. A gamerszaksajtó máris minden idők egyik legrosszabb játékaként emlegeti a Babylon's Fallt, melynek nem elég, hogy a harcrendszere egy katyvasz, még a történet sem tartja az embert a monitor előtt.

Egy gyengén sikerült Destiny-klónról van szó, de a Kotaku a nagyot bukott Anthemhez is hasonlítja a játékot, melyben a közös, online élmény lenne a lényeg. Az, hogy barátainkkal közösen, karakterünket fejlesztve és az ellenségeket leverve meghódítsunk egy misztikus tornyot. Eközben fejlődjünk, jobb fegyvereket szerezzünk, és megismerjük a világot.

A közelmúltban többször is felmerült, hogy az állandó online kapcsolatot megkövetelő és „live service”, azaz még jóval a megjelenés után is folyamatosan, ingyenes tartalmakkal bővítgetett videójátékoké a jövő. Ehhez képest, ha csak a Square Enix-játékait nézzük, akkor a színtiszta egyjátékos élményt kínáló Guardians of the Galaxy sokkal jobb fogadtatásban részesült, mint az Avengers. Utóbbi játéknál is a sztorimódot dicsérte mindenki, a multiplayerről pedig joggal feledkeztek meg az emberek hamar.

A FromSoftware újdonsága, az Elden Ring is pont ezért annyira fontos mérföldkő, mert hosszú, egyjátékos fantasyjáték, ami alig három hete jelent meg, máris 12 milliós példányszámban értékesítették összesen.

A Babylon's Fall a Metacritic oldalán olyan mélyre süllyedt, hogy a legrosszabban értékelt PlayStation 5-játék a cikk írásának pillanatában. Gyengébb pontszámokat kapott, mint a felújított Grand Theft Auto-trilógia, amelyet a szakma és a rajongók is egyhangúan a porba tiportak, olyan förtelmesre sikerült.

A Babylon's Fall PC mellett PlayStation 4-re és 5-re jelent meg.