Összeszedtük az elmúlt évek öt legjobb nyílt világú játékát

Megjelent az Elden Ring, a FromSoftware új, elképesztően nehéz, nyílt világú játéka, amely alig három hét alatt hatalmasat tarolt a pénztáraknál: minden platformot beszámolva ugyanis már 12 millióan vásárolták meg az akció RPG-t. Miután egyre többen hangoztatták, hogy az online „live service” játékoké, mint például a Destiny 2-é a jövő, újfent kiderült, hogy a gamerekben mégis van érdeklődés a hosszú, sztorialapú címekre, amelyekben az ember egyedül szenved hosszú órákon keresztül.

Most összeszedtünk öt olyan játékot, amelyben jókora kihívás van, mégis olyan csodálatos világokat tárnak a játékosok elé, amikben megéri elmerülni. Sőt, a legutolsó zugot is felfedezni bennük, mert olyan részletesen, odafigyeléssel lettek összerakva.

Days Gone

A PlayStation 4-es generáció egyik legalulértékeltebb játéka a Days Gone, mely 2019-ben jelent meg, és a posztapokaliptikus Amerikába kalauzolt. A főszereplő egy törvényen kívüli keménylegény, Deacon St. John, aki eltűnt, eleinte halottnak gondolt feleségét, Saraht keresi a kegyetlen zombijárvány közepén. Csak azok tudják, hogy a Days Gone mekkora kincs a maga műfajában, akik leültek elé: a Bend Studio alkotása kicsit a The Last of Usra hajazott az akció terén, a felfedezés pedig egészen egyedülálló volt annak köszönhetően, hogy motorunkat állandóan tankolni és bütykölni kellett. A Days Gone-ban így hozzáadtak egy pluszt, nemcsak azért aggódhattunk, hogy kifogyunk a kötszerből és a lőszerből, simán előfordult, hogy épp akkor állt le a moci alattunk, amikor egy 40-50 fős horda a nyomunkban loholt. A Bend Studio legsikeresebb játékává vált a Days Gone, folytatást mégse kapott, a Sony kukázta a második rész ötletét, pedig sokaknak a szívükhöz nőtt ez a játék.

Marvel's Spider-Man

2018 páratlanul erős év volt a videójátékok terén, többek között jött az újragondolt God of War és az Insomniac Games is megmutatta a világnak, hogy az Arkham-sorozat után van még új a nap alatt, már ami a szuperhősös játékokat illeti. A Marvel's Spider-Manben kedvenc hálószövőnk felett vehettük át az irányítást, és lengedezhettük körbe a nyüzsgő New York városát. Miután a játék PS5-ös frissítést kapott, igaz, hogy Peter Parker arcát lecserélték, még nagyobb élmény lett a hősködés. A sztori még a vártnál is ütősebb lett, olyan főgonoszokkal verekedhettünk, mint Doctor Octopus, Electro vagy éppen Rhino. A Marvel's Spider-Man spinoffja, Miles Morales főszereplésével 2020 novemberében jött ki, és bár PlayStation 4-re is megjelent, a PlayStation 5 egyik „nyitócíme” volt. A rendes, számozott folytatásra, a Marvel's Spider-Man 2-re még jó sokat kell várni, 2023-ig. Ez pedig már kizárólag PS5-re érkezik.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

A Breath of the Wild 2017-ben jelent meg Nintendo Switchre, és bizonyította, hogy még egy olyan bejáratott játéksorozat, mint a The Legend of Zelda is megújulhat, még akkor is, ha már a 19. felvonásról van szó. A játékosok a korábban megszokottakhoz hasonlóan Link bőrébe bújhattak, aki százéves álmából tért magához csak azért, hogy rájöjjön, Hyrule királysága kegyetlenül szenved Calamity Ganon zsarnoksága miatt. A Breath of the Wildot a modern videójátékos éra egyik megkerülhetetlen címeként jegyzik, már ami a nyílt világú játékokat illeti. Olyannyira, hogy egyes mechanikákat, mint például az „ejtőernyőzés”, számos azóta megjelenő játék készítői csentek el innen. A néha egészen döbbenetesen okos ellenségeket és bossokat azonban nem sok vetélytársnak sikerült másolnia. Épp ezért várja mindenki tűkön ülve a Breath of the Wild 2-t, mely még idén érkezik Nintendo Switchre.

Red Dead Redemption 2

A Rockstar Games a GTA V-tel is nagyot alkotott, mégis listánkra a Red Dead Redemption 2 verekedte fel magát, ugyanis nem túl sok olyan westernjáték van, amit jó szívvel emlegetne az ember. Talán a Call of Juarez még olyan, amit szerettünk anno. Ilyen szinten elmerülni a vadnyugat világában azonban egyedül a Read Dead első részében lehetett korábban, a második rész pedig csúcsra járatott mindent, ami az elsőben működött. Több lett, jobb, gyönyörűen festett, és olyan ötletes dolgokkal volt teli, mint például ha egy másik lovagló cowboynak véletlen nekimentünk, az pisztolyt rántott ránk, és simán lelőtt a fenébe. Akkoriban más szabályok uralkodtak, ezt tökéletesen átadta a Rockstar játéka, melyet a 2018-as megjelenése óta etalonként emlegetnek a zsánerben: az élményt a kedvelhető főhős és a lassan csordogáló, de drámai sztori pedig csak megfűszerezte. Miközben mi imádtunk elveszni ebben a világban.

Ghost of Tsushima

A 2020-ban megjelent és a Sucker Punch által fejlesztett Ghost of Tsushima elkészítését elég komoly kutatómunka előzte meg: a csapat tagjai ugyanis amellett, hogy kutatásokat kezdtek végezni a történelemmel kapcsolatban, régi szamurájfilmeket néztek, és igyekeztek oly módon inspirálódni például Akira Kurosawa alkotásaiból, hogy a filmőrülteknek is úgy adják át a feudális Japán élményét, ahogy még korábban senki sem élhette át. A Ghost of Tsushima egy klasszikus bosszúsztori volt a mongolok által megszállt Cusimán, ahol egy Jin Sakai nevű szamurájharcos páncéljába bújva nyársalhattuk fel ellenségeinket. A játék a szemtől szembeni küzdelmek mellett felkínálta a lehetőségét, hogy lopakodva intézzük el az elénk kerülő akadályokat, sokak szerint a Sucker Punch megcsinálta a keleti Assassin's Creedet, amit mindenki követelt már évek óta az Ubisofttól. Csak éppen jóval minőségibb kivitelben. A Ghost of Tsushima kicsit sem lett tömegtermék, így elégedetten dőltünk hátra, miután jó sok órát pakoltunk bele.