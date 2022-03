Soha nem látott újítással jön az új Harry Potter-játék

A 2001-től tíz éven keresztül futó Harry Potter-filmsorozat rendre megkapta a maga kísérőjátékait. A mai napig frissen él az az izgatottság az emlékeinkben, amit azért éreztünk, mert a Főnix rendje kiadásakor olyan Harry Potter-játékot vehettünk a kezeink közé, amely szinkront kapott. Mi több, a filmek magyar hangjai kölcsönözték Harry, Ron, Hermione és a többiek orgánumait, ami még egy plusz volt az élményhez.

Ezek a videójátékok azért voltak annyira élvezhetők, mert amellett, hogy a jól ismert történetet mi magunk is átélhettük: varázsolhattunk, felfedezhettük a Roxfortot, sőt, seprűnyélen is lovagolhattunk. A Harry Potter külön kviddicses spinoff-játékot is kapott – egy időben annyira népszerű volt J. K. Rowling világa, hogy minden egyes dollárt ki akartak belőle facsarni, amíg lehetett.

Fotó: PlayStation / YouTube

Mostanra a Harry Potter-mánia jócskán alábbhagyott, épp ezért nagy szó, hogy az Avalanche Software új játéka, a Hogwarts Legacy most mégis jó nagy hullámokat vert a közösségi médiában. A PlayStation március 17-én este külön State of Play eseményt szentelt az érkező, nyílt világú fantasynek, és egy 14 perces videóban mutatták be, hogy mire számíthatunk majd. A Hogwarts Legacy eredetileg 2021-ben jelent volna meg, ám elcsúsztatták, ami aggodalomra adhatott okot sokaknak, de a félelmek csak félig-meddig látszódnak beigazolódni.

A Hogwarts Legacy az 1890-es évekbe kalauzol, ahol egy ötödéves roxforti diák talárjába bújva fedezhetjük fel a közeljövőben a varázslóiskola minden zegét és zugát. Dönthetünk majd, melyik házba szeretnénk tartozni, aztán irány az órák, ahol a varázslómesterséget sajátjuk el, megismerkedve az akkori tanárokkal. Eközben persze felüti a fejét a gonosz is a játékban, sötét varázslók bukkannak fel, egy titokzatos kobold-összeesküvés nyomaira bukkanunk, így lesz mit csinálni a Hogwarts Legacyban.

Sőt, egy eddig nem látott újdonság is jön: a trailer alapján nagyon úgy tűnik, hogy mi magunk is választhatjuk a sötét oldalt a játékban, és gonosz varázslóvá vagy boszorkánnyá válhatunk. Erre utal legalábbis az, hogy a kedvcsinálóban látható főszereplő egy ponton saját maga is használja az Avada Kedavra nevű halálos átkot.

A grafikát illetően egyből sokan kritizálni kezdték a Hogwarts Legacyt, amely valóban a videó egyes pontjain elég rondán festett, és nem úgy tűnt, hogy egy új generációs címről lenne szó. Emellett a játékmenettel kapcsolatban is jogos néhány felvetés, hiszen úgy tűnik, hogy a legutolsó Harry Potter-játékokhoz hasonlóan itt is olyan lesz a varázslás, és főleg az ellenségekkel vívott párbajok, mintha egy puskával lőnénk. A csapdák használata mondjuk érdekes megoldás lehet, de elég sok az intő jel arra, hogy ezt a játékot senki ne rendelje elő.

Ezt azoknak mondjuk főleg, akik őrült nagy Harry Potter-rajongók, mert egyelőre úgy áll a dolog, hogy lehet belőle kellemes meglepetés vagy hatalmas koppanás is. Főleg, hogy konkrét megjelenési dátumot nem jelentettek be hozzá, a 2022-es ünnepi időszakban jön elvileg a Hogwarts Legacy.

Hogy miért vagyunk az új Harry Potter-játékkal kapcsolatban óvatosak, arról mindenki meggyőződhet a saját szemeivel a fentebbi előzetes alapján.

A Hogwarts Legacy PC-re, PlayStation 4-re, PlayStation 5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switchre is megjelenik.