Szinte ingyen adják még pár napig a FIFA 22-t

Időről időre érdemes szétnézni a legnagyobb online boltok, mint például a PlayStation Store felületén. Pár nappal ezelőtt indult ugyanis egy márciusi akció, amelyben a legváltozatosabb műfajokban mozgó alkotásokat lehet beszerezni, potom pénzért cserébe. A felhozatal brutálisan erős, összeszedtünk néhány olyan címet, amelyet nem érdemes kihagyni.

Fotó: EA SPORTS FIFA / YouTube

Az egyik legjobb ajánlat a FIFA 22-re vonatkozik, melynek PS4-es verzióját 74 százalékkal olcsóbban lehet megvásárolni. Az amúgy érvényes árcédulához képest ez rettenetesen alacsony összeget jelent, de a PS5-ös, új generációs FIFA 22 is a 70 dolláros alapár felénél olcsóbban elvihető. Most vagy soha alapon érdemes elgondolkozni az Electronic Arts legnépszerűbb sportjátékának letöltésén, az idei rész ugyanis minden eddiginél szebb és dinamikusabb lett. A Volta névre hallgató utcai foci pedig kihagyhatatlan játékmód azoknak, akik lokális koopban vernék szét a haverjaikat.

Az Assassin's Creed Valhalla ugyancsak baráti áron elérhető, a nyílt világú, vikinges játék árából 60 százalékot engedtek. Az újabb címek közül érdemes lehet ráugrani a Deathloop című, idő-visszatekerős FPS-re, mely igaz, hogy nem forradalmasította a műfajt, de korrekt szórakozást nyújt bárkinek. Március 31-ig 50 százalékkal értékelték le.

Azoknak, akik mindig is vágytak rá, hogy a közkedvelt The Legend of Zelda: Breath of the Wilddal próbát tegyenek, de soha nem szánták el magukat rá, hogy Nintendo Switchet vegyenek, van egy nagyon jó hírünk. A legkiválóbb Breath of the Wild-klón, az Ubisoft által fejlesztett Immortals Fenyx Rising most 50 százalékkal olcsóbb. Az Assassin's Creed Odyssey mellékágának tartott videójátékban görög istenekkel harcolhatunk, bejárhatunk egy csodálatos, fejtörőkkel teli térképet, és ha nem bánjuk a fortnite-os grafikát, teljesen elveszhetünk ebben a sokszínű világban.

A közelmúlt legjobb szuperhősös játéka, a Marvel's Guardians of the Galaxy is kapott ugyancsak egy 50 százalékos leértékelést, így aki eddig kihagyta, kipróbálhatja, milyen érzés Űrlordként Thanos ellen harcolni. Megéri, mert amellett, hogy egy taktikus, csapatalapú lövöldözős játékot kapunk a pénzünkért cserébe, a történetvezetés is már-már mozifilmes minőségű, és a James Gunn-féle adaptációkat idézi.

A 2021-es Game Awardson az év játékának választott, kooperatív mókát, az It Takes Twót őrültség lenne most kihagyni, ha valakinek PlayStation-konzolja van otthon, és van egy kis felesleges pénze, akkor a 60 százalékkal leértékelt indie-játékkal muszáj egy próbát tennie. Az It Takes Two a modern, Pixar-filmek igényességével rendelkezik a grafikát illetően, a két főre építő játékmenet pedig annyira változatos benne, hogy végig csak a fejünket kapkodtuk miatta.

Idén második részt kap a Star Wars Jedi: Fallen Order, mely egy Cal Kestis nevű, az Erővel újra összebarátkozó padawanról szól. A játék kicsit a Dark Soulsra emlékeztetett a harcrendszere miatt, de a bolygófelfedezés, a fénykardépítés és az Unchartedre jellemző néha ugrálós, néha puzzle-szerű mechanikák miatt is valami egyedülállót hozott a messzi-messzi galaxisba. Most 80 százalékkal alacsonyabb az ára, mint általában.

Hasonlóképp jóárasítva lett a középkor-szimulátornak tartott Kingdom Come: Deliverance Royal Edition is, a maga 75 százalékos árcsökkenésével. A kaszabolós játékok rajongóinak pedig felhívjuk a figyelmüket, hogy a gamerszakma és a közönség nagy kedvence, a Hades is most 20 százalékkal olcsóbb lett. Mikor, ha nem most próbálja ki valaki az elmúlt évek egyik legütősebb roguelike alkotását?