Újabb híres játékfejlesztők keveredtek botrányba

2015-ben az Ori and the Blind Forest című platformert igazi csodának bélyegezte mindenki, aki csak kipróbálta ezt az Xbox One-ra, PC-re, később pedig Nintendo Switchre kiadott keserédes videójátékot. Az Oriban egy apró, rókaszerű szellemet irányíthattunk, akinek az volt a feladata, hogy az útjába kerülő legsötétebb, ijesztő démonokat is legyűrve állítsa helyre a rendet a természetben.

Fotó: Xbox / YouTube

A játékot nemcsak addiktív játékmenete, szép grafikája és gyönyörű zenéi miatt dicsérték, hanem azok között a címek között emlegette a szakma, amelyek mindenki szerint művészeti alkotásnak minősültek. Erre a listára egyébként nehéz felkerülni, ami nem véletlen.

2020-ban jelent meg az Ori and the Will of the Wisps, a játéksorozat második része, amelyben egy csomó, a Blind Forestben látott játékmechanikai megoldás és persze a körítés is visszaköszönt, de a Moon Studiosnak sikerült annyi újdonságot beleraknia a folytatásba, hogy ismételten mindenki leborult Ori előtt.

Pontosan a fentiek fényében megdöbbentő, hogy hiába alkotott csodálatosat a csapat, az Ori-franchise fejlesztésének körülményei közel sem voltak ideálisak.

A Moon Studios a napokban komoly botrányba keveredett: a VentureBeat cikke szerint a bécsi központú cégnél mindennapossá váltak a rasszista és szexista munkahelyi megjegyzések. Ezek a két alapítóhoz, Thomas Mahlerhez és Gennadiy Korolhoz voltak köthetők, akik szexista viccekkel és megalázó poénokkal tiporták porba kollégáikat.

Mint kiderült, Mahler és Korol azt tűzték ki célul, hogy egy olyan játékfejlesztő stúdiót építenek fel, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, és nem kell attól tartania, hogy ha valami extrémet mond, akkor kirúgják. Mindennek az lett a végeredménye, hogy az alapítók egymást és beosztottjaikat is megalázták beszólásaikkal. Volt, akit „retardáltnak” neveztek, másnak pedig azt mondták, „fogja be a száját, senkit nem érdekel a véleménye”.

A játékfejlesztő cég vezetői kategorikusan és több újságnak eljuttatott közleményben tagadták a vádakat, szerintük a 80 munkatársuk közül mindenki boldog. A VentureBeatnek adott interjúk azonban arra világítanak rá, hogy a közös chatelések alatt Mahlerék gyakran sütöttek el „péniszvicceket”, de a „zsidózás” sem állt tőlük messze.

Tudtam, hogy valami különlegeset hoztunk létre, de csak akkor éreztem ennek a gyümölcsét, amikor leültem a gép elé, és néztem, ahogy az emberek Twitchen közvetítik az Orit, és megérinti őket a játék. Megnyugtatott a tudat, hogy a gamereknek ennyit jelent ez a franchise, és olyankor úgy véltem, hogy a szenvedés, amit a Moonnál átéltem, ezért mégiscsak megérte

– nyilatkozta a Moon Studios egyik exmunkatársa, aki szerint számos kollégája égett ki Mahlerék vezetői stílusa miatt.

Annak ellenére, hogy az Ori-játékok rendkívül jó fogadtatást kaptak, a Moon Studios alapítói sűrűn tiporták porba a saját dolgozóikat, és gyakran addig piszkálták őket a hibáikkal, hogy a fejlesztők önként mentek bele, hogy embertelen órákat túlórázzanak. A dolgot nem segítette, hogy nemzetközi csapattá vált az indie cég, az embereik távoli országokban élve, más időzónákból működtek a Moon Studiosszal együtt. Mindezt koordinálni pedig igazi rémálomnak bizonyult.

Nem ez az első alkalom mostanában, hogy közismert videójátékos cég ilyen botrányba keveredik. Az Activision Blizzardról, az Ubisoftról és a Quantic Dreamről is kiderült, hogy nem éppen optimális körülmények között dolgoztatják az embereiket.

A Moon Studios korábbi alkalmazottjai úgy fogalmaztak: a cégnél töltött időt mentálisan is megsínylették, sokuknak később terápiára volt szükségük, hogy feldolgozzák, amit a fejlesztőcégnél átéltek.