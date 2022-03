A Netflix sorozatot készít a világ legjobb verekedős játékából

A Mortal Kombat 1992-es megjelenése óta letarolta a világot, a játéksorozatból a 30 éves fennállása alatt 73 millió példány kelt el. Ezzel a verekedős játékok között abszolút piacvezetővé vált a brutális kivégzésekre építő és misztikus harcosokat felsorakoztató franchise. Egyetlen vetélytárs akadt csupán az elmúlt évtizedekben, amely megközelítette a Mortal Kombatot a sikerességét tekintve: a Tekken.

A Tekken nagy húzása, ami miatt sokan leborultak előtte, az volt, hogy az ultikra építő játékmenet helyett a Bandai Namco Studios csapata egy sokkal visszafogottabb harcrendszert pakolt össze, amelyben a játékosok gyors reakciói kerültek fókuszba. Igényelt némi kreatív gondolkozást az, hogy ügyesen rakjuk össze a kombóinkat, védekezzünk, és így fektessük két vállra ellenfelünket.

Nem az agyatlan gombnyomkodás dominált, mint a Mortal Kombatban sokszor.

Két évvel az első Mortal Kombat megjelenése után, amikor a Tekken kijött, forradalmi videójátéknak számított: ez volt az első verekedős játék, amely 3D-s volt, ebben mindenki mást leelőztek az alkotók. A Bandainál odafigyeltek arra is, hogy míg a Mortal Kombatban és a Street Fighterben sokszor ötlettelen karakterek sorakoztak a harcmezőn, addig a Tekkenben mindenki jól megkülönböztethető volt, teljesen egyedi mozdulatsorokkal. Ezért iszonyúan nehéz volt a Tekken mesterévé válni.

A Tekkenből mindemellett a fantasyaspektus is nagyrészt kimaradt, ahogy fentebb írtuk, ez a játéksorozat sokkal realisztikusabb volt bármelyik, a piacon előforduló oldalnézetes bunyós játéknál.

2015-ben jelent meg a legutóbbi Tekken, amely a számozott részek közül a hetedik volt, és bár azóta nem folytatódott a franchise, a világ második legnépszerűbb verekedős játékszériájáról van szó, amely 54 milliós példányszámban fogyott eddig, és ezzel az eredményével még a Street Fightert is megelőzi.

Újabb videójátékos adaptáció, amely nagyot szól a Netflixen?

A Netflixtől nem állnak messze a videójátékos adaptációk, az online videótár nagyot robbantott a League of Legends világán alapuló Arcane-nel, remek animációs sorozat készült a Castlevaniából, nemrég pedig bejelentették:

még 2022-ben jön a Tekken-tévésorozat is.

A Tekken: Bloodline című animációs széria középpontjában az a Jin Kazama áll majd, aki a harmadik játékban mutatkozott be, és az azóta érkezett folytatások is körülötte forogtak többnyire. A Netflix-feldolgozás eredetsztori lesz, a fiatal Kazamáról szól majd, aki az anyjával él együtt békésen, amíg az Ogre nevű sötét démon rájuk nem támad. Ezt követően a főhős útnak indul, hogy megkeresse nagyapját, Heihachi Mishimát, hogy az öreg kiképezze, és indulhasson a King of Iron Fist Tournamenten. A lenti képsorokon számos ismert Tekken-karakter bukkan fel, köztük Paul, King és Leroy Smith.

Nem ez az első alkalom, hogy a Tekkent feldolgozzák, 2009-ben készült már egy élő szereplős film, amely annak ellenére is folytatást kapott, hogy még a játék készítője, Katsuhiro Harada is elhatárolódott tőle. Ezt követően jött néhány animációs film, de egyik sem volt annyira komolyan vehető, mint most a Netflix sorozata.

Az Arcane-nek sikerült áttörnie egy gátat, és azokat is leültette a képernyő elé, akik életükben nem LoLoztak. Ki tudja, talán a Tekken-széria is hasonló bravúrt ér el. Annyi biztos, hogy ha valakinek kedve támad majd tekkenezni a sorozat megnézése után, könnyebb lesz beletanulnia, mint ha a League of Legendsszel próbálná ugyanezt.