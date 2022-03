Mégse kap idén folytatást a Nintendo legnépszerűbb fantasyjátéka

A Nintendónak van néhány ütős franchise a tarsolyában, többek között a Super Mario, a Pokémon, az Animal Crossing vagy éppen a The Legend of Zelda. Ez utóbbit erősítette a 2017-ben kiadott Breath of the Wild című játék, amely Nintendo Switch-re és Wii U-ra jelent meg. Sokak szerint minden idők legjobb nyílt világú fantasyjátékáról van szó, amely a The Witcher 3: Wild Huntot simán maga mögé utasítja minőségben.

Fotó: Nintendo / Youtube

Tény, hogy a The Legend of Zelda: Breath of the Wild egy egész irányzatnak alapozott meg a meseszerű grafikájával, az ötletes ellenségeivel és bossaival, illetve komoly játékmechanikai újítást jelentettek a világban szétszórt dungeonök, ahol puzzle-öket lehetett megfejteni, különféle jutalmakért cserébe.

Több olyan, ugyancsak hatalmas sikert aratott játék érkezett az elmúlt öt évben, amiknek a Breath of the Wild alapozott meg: köztük a teljesen ingyenesen elérhető Genshin Impact és az Ubisoft-féle Immortals Fenyx Rising.

A játék azért is válhatott ennyire forradalmivá, mert óriási érdeklődés övezte, 27 milliónál is több példány fogyott belőle, ezzel a világ egyik legnépszerűbb videójátéka lett. A Breath of the Wild történetének középpontjában Link áll, aki száz éves álmából ébred fel, hogy legyőzze Calamity Ganont és felszabadítsa Hyrule királyságát a sötét zsarnok uralma alól.

Az új The Legend of Zelda-játék, melyet egyelőre csak a Breath of the Wild folytatásaként emlegetnek, és az alcímet a Nintendo hét lakat alatt őrzi a lehetséges spoilerek miatt, az eredeti tervek szerint 2022-ben jelent volna meg. A fantasyjátékot 2019-ben jelentették be, a rajongók tehát jó ideje tűkön ülnek miatta. Úgy is, hogy Hyrule Warriors: Age of Calamity címmel jött már a Breath of the Wildhoz egy spin-off. A bejelentés azonban így is mindenkit hideg zuhanyként ért, miszerint

2023 tavaszára csúsztatja a Nintendo a Breath of the Wild-folytatás érkezését.

A játéksorozat producere, Eiji Aonuma nem győzött elnézést kérni a gamerektől, aki elmagyarázta, hogy arra jöttek rá, hogy a fejlesztésre több időre van szükségük, a lehető legjobb játékélmény miatt csúsztatják el a megjelenést. Az új The Legend of Zeldáról egyelőre annyit tudni, hogy nem csak a föld, hanem az ég is felfedezhető lesz benne. Tényleg látványosan titkolózik a Nintendo a részletekkel kapcsolatban.

A jövő tavasz kezd sűrűsödni a videójátékos megjelenések szempontjából, hiszen a Breath of the Wild folytatása mellett ekkorra halasztották a Suicide Squad: Kill the Justice League-et, és azon sem lennénk meglepve, ha a God of War: Ragnarök is hasonlóképpen járna.