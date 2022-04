Mi lesz veled, E3? Lefújták a világ leghíresebb videójátékos rendezvényét

Aztán 2013-ban történt valami, a Nintendónál úgy döntöttek, hogy saját streamet indítanak, Nintendo Direct néven, ahol nem kell a nyarat megvárniuk, hanem bármikor leránthatják a leplet az újdonságaikról, legyen szó akár a következő Pokémon-játékról, vagy soha nem látott játékmenet videókról. A Nintendo nem hagyta ott teljes egészében az E3-at, de a következő években a Nintendo Directekre kezdtek fókuszálni, amelyek elképesztően népszerűek lettek, több milliós megtekintésekkel a Youtube-on.

Hat évvel később a Sony State of Play címmel nagyon hasonló, videójátékos prezentáció-sorozatot indított, ahol a PlayStation újdonságait mutatták be, videós formában. A legutóbbi ilyen eseményen például a Hogwarts Legacy játékmenetéről és részleteiről rántották le a leplet, nyilván ezt is milliók kísérték figyelemmel, elvégre egy Harry Potter-előzményről van szó. A PlayStation viszont már drasztikusabb volt a Nintendónál, ők nem tértek vissza az E3-ra soha többé.

A Nintendo részleges és a PlayStation teljes kiválásának eredménye az lett, hogy az E3 elkezdett veszteni a jelentőségéből.

Aztán jött a Covid-19, ami azt hozta magával, hogy a 2020-as rendezvényt a járvány miatt lemondták, egy évvel később pedig kizárólag virtuális formában tért vissza az E3. A szervező ESA idén januárban jelentette be, hogy az élőben tartott kiállítás elmarad, és közel sem biztos, hogy virtuálisan megtartják az E3-at.

Az E3-at élőben egyébként sem terveztük megtartani 2022-ben a vírus miatti veszélyhelyzet miatt. Most pedig azt jelentjük be, hogy digitális formában sem tér vissza idén a rendezvény. Ehelyett minden energiánkat arra összpontosítjuk, hogy a személyes és a virtuális expót megújult formában hozzuk vissza 2023 nyarán

– ígérte közleményében az ESA.

Nagy kérdés, hogy mi lesz az E3 sorsa, hiszen annak ellenére, hogy olyan nagy kiadók, mint az Ubisoft és a Microsoft kitartottak a rendezvény mellett, az EA már korábban közölte, hogy lemondják részvételüket 2022-ben.

A gamerek nem maradnak nagy videójátékos rendezvények nélkül így sem, biztosan jön a Summer Game Fest, ahol számos híres kiadó tart prezentációkat, és augusztusban nem olyan messze tőlünk a kölni Gamescom is várja majd az érdeklődőket.

(via IGN, Kotaku, Gamesradar)