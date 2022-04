Mobilos verziót kap a világ legjobb lövöldözős játéka

Call of Duty ide, Battlefield oda sokak szerint az Ubisoft 2015-ben megjelent és azóta is néhányhavonta új operátorokkal és helyszínekkel frissített játéka, a Rainbow Six Siege a világ legjobb lövöldözős multiplayere. A taktikai FPS-nek a saját kategóriáján belül tényleg nincs túl sok vetélytársa, játékosa viszont annál több, hiszen a hetvenmillió regisztrált felhasználót is jócskán túllépte mostanra a videójáték.

Fotó: Rainbow Six Mobile / YouTube

Az Ubisoft nemrég jelentette be, hogy Rainbow Six Mobile címmel piacra dobják az eredeti játék okostelefonokra szánt változatát, amely iOS-en és Androidon is elérhető lesz, és a kiadó ígéretei szerint ugyanazt a Rainbow Six Siege-élményt kínálja majd, amit a PC-s és konzoljátékosok megszoktak. Csak éppen hordozható formában, így ha valakinek úton hazafelé, a vonaton támad kedve R6-ozni, hamarosan semmi nem áll az útjába.

A játékmenetet tekintve a Rainbow Six Mobile-ban megmarad az R6 csapatalapú, 5v5-ös jellege: azaz minden körben lesz egy támadó oldal, akik drónjaikkal térképezik fel először a terepet, aztán rontanak rá a védekezőkre, utóbbiak pedig kamerákkal és csapdákkal felszerelkezve igyekeznek ellenállni.

Az első előzetes alapján a Rainbow Six mobiljáték egészen ígéretesnek tűnik, minden operátor megtartja a rá jellemző képességeket, és a rombolható környezet is ugyanúgy jelen van a képsorokon. Megjelenési dátum még nincs, de indokoltnak tűnik, hogy a gamingsajtó máris forradalmi újdonságként hivatkozik rá. Eddig az okostelefonokra szánt videójátékok nagy többségben megúszós fércmunkák voltak, a Rainbow Six Mobile lehet az egyik első olyan kisképernyős átirat, amitől nem leszünk rögtön rosszul, ha a kezünkbe vesszük.

A Rainbow Six Mobile ingyenesen játszható lesz. Az Ubisoft már három éve ügyködik a mobilos verzión, amellyel nem az a céljuk, hogy más platformról idecsábítsák az embereket. Egyszerűen csak alternatívát szeretne nyújtani a kiadó azoknak, akik nem ülnek állandóan otthon. A mobiljátékot afféle kapudrognak szánják, kóstolónak, ami önmagában is annyira igényes, hogy ha valaki nem szeretné PC-n vagy konzolokon megvenni, telefonon is megkapja a klasszikus Rainbow Six-élményt, csak nyilván kevésbé jó grafikával.

A mobilos Rainbow Sixben már most lehet tudni, hogy tíz jól ismert operátor – Ash, Sledge, Twitch, Thermite, Hibana, Caveira, Bandit, Smoke, Valkyrie és Mute – benne lesz. Pontos megjelenési dátum még nincs, de az Ubisoft azt ígéri, hogy a Rainbow Six Mobile 2022-ben kijön.

Nem ez az első Rainbow Six Siege-spinoff egyébként, idén januárban jelent meg a Rainbow Six Extraction című horror-sci-fi, amely nem túlzás, hogy helyenként csúnyán a frászt hozta ránk – tesztünk itt olvasható róla.