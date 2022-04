Ilyen nincs, remake-et kap az első két Max Payne-játék

Videójátékot készíteni egyre nagyobb rizikó manapság, főleg azért, mert irtózatosan nagy összegekbe kerül a kiadóknak vadiúj címekkel betörni a piacra. Éppen ez az oka, hogy elkezdett az iparág visszanyúlni régi sikerjátékokhoz, amelyeket a mai gamerek igényeinek megfelelően felújítanak, hogy azok a legerősebb PC-ken és a jelenlegi konzolgeneráción is gyönyörűen fessenek.

A közelmúltban olyan alkotásokból készült remake, mint a Demon's Souls, a Resident Evil 2 és 3, valamint a Final Fantasy VII, de megemlíthetnénk a The Legend of Zelda: Link's Awakeninget és a Shadow of the Colossust, és az Alan Wake-et is.

A trend nem úgy tűnik, hogy kihalóban lenne, hiszen tudjuk, hogy úton van a Star Wars: Knights of the Old Republic remake-je is. Most pedig újabb játékokkal – igen, rögtön kettővel kapcsolatban jelentették be, hogy felújított verziót kapnak. Ahogy ez a címből elég egyértelmű, a Max Payne 1-ről és 2-ről van szó.

A Max Payne még 2001-ben jelent meg, a Remedy Entertainment gondozásában, a főszereplő egy New York-i detektív volt, aki azt követően lépett az önbíráskodás útjára, hogy a családját néhány megvadult drogfüggő meggyilkolta. Az első játékot PlayStation 2-re, Xboxra és PC-re adták ki, mely rettenetesen depresszív, neo-noir hangulattal várta a játékosokat, na és persze egy emlékezetes főhőssel, akinek a belső monológjai adták a sztori sava-borsát az időlassítós akciózás mellett.

A játéksorozat később trilógiává nőtte ki magát, a 2003-as The Fall of Max Payne-ben a megtört zsaru kapott maga mellé egy dögös mesterlövészt, Mona Sax személyében. Igaz, hogy a Max Payne 2 az eladásokat tekintve alulteljesített, kilenc évvel később így is kapott egy lezáró részt. A Max Payne 3-ért a Rockstar Games felelt, amely felrúgta az összes eddigi játékszabályt, a főhős drasztikusan új külsőt kapott, és Sao Paulo városába ment lerendezni a rosszfiúkat. A tősgyökeres rajongóknak persze nem igazán tetszett a dolog, a 2012-es felvonás extrém módon megosztotta a közönséget.

A Max Payne 1 és 2 remake-jét a Remedy Entertainment a Rockstar Gamesszel közösen készíti, egyelőre korai fázisban van a munka, a koncepción ügyködnek, így nem mostanában várható a végeredmény. Az újragondolt játékok PC-re, PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re érkeznek, pakkban, hasonlóképpen, mint ahogy a Tony Hawk's Pro Skater 1-2 is megjelent nemrég.

Van azért némi kockázat a Max Payne feltámasztásában

Meglepő, hogy épp a Remedynél döntöttek úgy, hogy új IP, vagy esetleg egy Max Payne 4 helyett inkább a klasszikus epizódokat élesztik fel, hiszen a cég a közelmúltban formabontó, és a mainstreamtől bátran eltérő játékokkal jelentkezett, gondolunk itt a Quantum Breakre és a Controlra.

Nem lehet tudni, hogy azok a gamerek, akik már a 2000-es évek elején is kockultak, hogy fognak reagálni arra, hogy egy ekkora klasszikushoz hozzányúlnak. Főleg, hogy a Max Payne 1-2 történetmesélése manapság már nem biztos, hogy megállja a helyét, és a fiatalok részéről elképzelhető, hogy érdektelenségbe fullad a projekt. De ne legyen igazunk.

2008-ban a Max Payne világában Hollywood is meglátta a lehetőséget, és ők is megpróbáltak lehúzni róla egy rókabőrt, ám a Mark Wahlberg és Mila Kunis főszereplésével készített filmes verzió irtózatosan rossz kritikákat kapott, durván elrugaszkodott a játéktól, és bár a pénztáraknál nem teljesített rosszul, vélhetően a tősgyökeres rajongók gyűlölete nyírta ki a második részt.