Ezt az új horrorjátékot egyetlen kattintás nélkül végig lehet játszani

A 2015-ben PlayStation 4-re megjelent Until Dawn a mai napig etalonnak számít abból a szempontból, hogy azóta se kaptunk ennyire ijesztő, történetorientált játékot, aminek a végére szó szerint lerágtuk mind a tíz körmünket.

A sztori nyolc, a kanadai hegyekben pihenő fiatalról szólt, akikre valami túlvilági rémség támadt, a mi feladatunk pedig az volt, hogy igyekezzünk mindannyiukat épségben kihozni a kalandból. Ez persze csak a legügyesebbeknek sikerült, az Until Dawnban elég volt egy rosszul időzített gombnyomás a kontrolleren, és valamelyik vonzó szereplő már harapott is a fűbe, nekifutásból.

Az Until Dawn fejlesztőgárdája, a Supermassive Games jegyzi az idén júniusban érkező The Quarryt, ami a történetét tekintve olyan klasszikusokat idéz meg, mint a Péntek 13 és a Sikoly, mondjuk ezt legfőképp azért, mert a cselekmény egy nyári tábor körül forog majd, ahol a fiatal felügyelők kerülnek rémisztő slamasztikába.

Arról, hogy az Until Dawn anno elképesztően filmes élményt nyújtott, az is gondoskodott, hogy profi és jól ismert színészek játszották a főbb szereplőket, mint például Rami Malek a Mr. Robotból, Hayden Panettiere a Hősökből, és A szökés Abruzzija, Peter Stormare is felbukkant benne. A The Quarry is ezen a nyomvonalon halad láthatóan, hiszen felbukkan benne a Pokémon – Pikachu, a detektív sztárja, Justice Smith, Ariel Winter a Modern családból, Skyler Gisondo, aki a netflixes Santa Clarita Dietben poénkodott még nemrég, illetve illik megemlíteni a Sikoly veteránját, David Arquette-et is.

A The Quarry nem csak ebből a szempontból lesz különleges, hanem azért is, mert belekerül egy teljesen egyedi játékmód, melynek keretein belül egyetlen kattintás vagy gombnyomás nélkül kiakaszthatjuk a sztorit.

Az IGN beszámolója szerint a Movie Mode-ban annyi beleszólásunk lesz a játékba, hogy előre meghatározhatjuk a karakterek személyiségjegyeit: hogy valaki konfliktuskerülő legyen, vagy kiállhatatlan, esetleg magabiztos, elővigyázatos, vagy visszahúzódó. A történet pedig ennek megfelelően, filmként pereg majd végig.

Azokra, akik a klasszikus módon vetik bele magukat a The Quarryba, jó sok kihívás és izzasztó „quick time event” vár az ígéretek szerint. Minden szereplő egyenként 10-12 különböző módon lelheti majd halálát a 10 órás videójátékban, ezeket összekombinálva pedig nem kevesebb, mint

186-féle befejezés várja a gamereket.

A közelmúltban az olyan játékokat, mint a Detroit: Become Human vagy a Telltale-féle The Walking Dead, számos kritika érte azzal kapcsolatban, hogy elmossák a határt a filmek és a videójátékok között. Nyilván, akik extrém kihívásra vágynak, azoknak ott az Elden Ring és társai, de úgy tűnik, hogy a The Quarryval tényleg átszakadhat a két iparág közötti gát.

A The Quarry PC-re, PlayStation 4-re, PlayStation 5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re jelenik meg június 10-én.