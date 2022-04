Letarolta a magyar mozikat Sonic, a szélsebes sündisznó

A Sonic, a sündisznó első része arról vált ismertté, hogy jókora botrány pattant ki miatta, amikor a film első előzetesét megmutatta a világnak a Paramount. A tősgyökeres rajongók szerint ugyanis a készítők szétbarmolták a gamingvilág egyik legismertebb karakterét. Szerencsére a stúdió hallgatott a kritikákra, kijavították Sonic förtelmes kinézetét, és így már sokkal jobban emlékeztetett a SEGA-játéksorozatban látottakra.

Kevesen tudják, de Sonicot a SEGA azért találta ki, hogy a Nintendo által kiadott Super Mariónak vetélytársat alkossanak. Az első Sonic the Hedgehog játék 1991-ben jelent meg, melyet számos folytatás és spin-off követett.

A 2020-ban mozikba került Sonic-film a rázós felvezetés ellenére jó fogadtatásra talált, a pénztáraknál tarolt, így adta magát, hogy elkészül a folytatás. Az első rész sztorija szerint egy kék, gyors léptű űrlény a Földön találja magát, az érkezésére véletlenül fény derül, a kormány nem sokkal később utána is küldi dr. Ivo „Eggman” Robotnyikot (Jim Carrey), hogy kapcsolja le a jövevényt. Sonic nem marad magára a bajban, egy jóindulatú seriff, Tom (James Marden) siet a segítségére, a páros pedig lehetetlen kalandokba keveredik együtt.

Hazánkba április 7-én száguldott be a Sonic, a sündisznó 2. része, mely váratlanul nagy sikert aratott. Úgy tűnik, tavasszal az emberek vevők egy kis családi mozizásra, a produkcióra a nyitó hétvégéjén 63 ezernél is többen váltottak jegyet Magyarországon. Ezzel a produkció jócskán megelőzte a második helyen álló Morbiust, és Michael Bay új akciófilmjét, a Rohammentőt is, melyek 22 és 17 ezer embert vonzottak a nagyvászon elé.

A Sonic, a sündisznó 2. Amerikában is jól muzsikál, ahol 71 millió dollárt harácsolt össze a pénztáraknál, globálisan 141 milliós összbevételnél tart. A videójáték-adaptációkat tekintve a folytatás az első Sonic-film rekordját is megdöntötte, amely a nyitó hétvégéjén 58 millió dollárt hozott be az USA-ban.

Az amerikai sajtó már arról cikkez, hogy ez a film lehet minden idők legsikeresebb videójátékos feldolgozása a moziban.

A közelmúltban egyre több jel utalt rá, hogy igenis van értelme filmeket, sorozatokat csinálni játékokból, a Netflixen tarolt a League of Legends világán alapuló Arcane, nagyon sikeres a harmadik évadára készülő The Witcher, az Uncharted pedig különösen nagyot szólt, nem csoda, hogy azt pletykálják, folytatást kaphat a Tom Holland főszereplésével készített kincskeresős kaland, melyben a PlayStation-ikon Nathan Drake fedezi fel a világot.