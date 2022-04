A sárkányoké lesz a főszerep a World of Warcraft új kiegészítőjében

A WoW egyértelműen a Wrath of the Lich King idején élte fénykorát, melyből a megjelenése napján 2,8 millió példány kelt el, ezzel az eredménnyel a kiadó azzal büszkélkedhetett, hogy egy vetélytársa birtokában sincs ennél gyorsabban fogyó videójáték a világon.

Mélypontok is akadtak azért, a Mists of Pandaria már közel sem kapott olyan jó fogadtatást, és a játékosbázis is csökkent 2012-re. Lassan tíz éve a Blizzard nem is közli, hogy mekkora az érdeklődés a fantasyjáték iránt. Mindenesetre az új tartalmak pár évente elég komoly visszhangot váltanak ki, és a World of Warcraft Classic is jó fogadtatást kapott, amikor a Blizzard 2019-ben elindította és mindenki számára elérhetővé tette a játék kiegészítők nélküli, alap változatát.

Fotó: World of Warcraft / YouTube

A gamerek már egy ideje tűkön ülve várták, hogy végre bejelentésre kerüljön a World of Warcraft új kiegészítője, szám szerint a kilencedik: április 19-én pedig egy látványos előzetes keretein belül meg is mutatták nekünk a Dragonflightot, melyben – ahogy a címéből következtetni lehet, a sárkányok kapják a főszerepet.

A WoW kilencedik kiegészítőjének helyszíne a Dragon Isles nevű hely lesz, ahova a történet szerint kalandorok érkeznek, hogy felfedezzék a tűzokádó bestiák ősi otthonát. A játékosokat új questek, dungeonök és raidek várják, az elérhető karakterszint már 70-es lesz. A Dragon Isles öt vadonatúj és változatos tájegységet kínál, ahol sárkányt nevelhetünk majd, megtanulhatunk sárkányháton lovagolni, de ha úgy hozza kedvünk, akkor a drachtyr fajba tartozó karaktert is alkothatunk.

A drachtyrek különlegessége abban rejlik, hogy nem színtisztán sárkányok, a képviselőinek két alakja: egy ember és egy sárkányszerű is van. Amennyiben az új kasztot választjuk, a Hordához vagy a Szövetséghez is csatlakozhatunk, és az érkezésével kapunk egy új classt: a varázslatokra szakosodott Evokert.

A játék mindemellett komolyabb ráncfelvarrást kap: a karaktereinket többféleképpen építhetjük, mostantól két különböző talentfára is rakhatunk pontokat, a felhasználói felület modernebbé válik, a szakmarendszer pedig átalakul.

A Dragonflight kiegészítő még nem kapott pontos megjelenési dátumot, de az alfája várhatóan hamarosan elindul. Jó hír továbbá, hogy a Blizzard megerősítette, hogy a World of Warcraft Classichoz érkezik a Wrath of the Lich King kiegészítő, elvileg még az idei évben.