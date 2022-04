Egyszerre imádjuk és gyűlöljük az új Star Wars-játékot

Az eredeti Star Wars-trilógiát mindenki etalonnak tartja, míg az előzményfilmek csak azután értékelődtek fel, hogy a Disney 2012 óta a The Mandalorian kivételével elég csúnyán tönkretette a franchise-t. Nem elég, hogy Rey és Kylo Ren viaskodása láttán a moziba járók többsége húzta a száját, sajnos a The Book of Boba Fett is szégyentelen, és többnyire nézhetetlen fanservice lett.

Fotó: StarWars.com

Manapság ott tartunk, hogy ha valaki élvezhető Star Wars-élményre vágyik, akkor két lehetősége van: a messzi-messzi galaxisban játszódó Marvel-képregényeket olvas, vagy pedig kontrollert vesz a kezébe.

Az elmúlt években jó néhány élvezhető Star Wars-játék került polcokra, elég a Battlefront II-t, a Squadronst vagy pedig a Fallen Ordert említeni. Bár azt a varázst nem adták meg, mint amit az Egy új remény, A Birodalom visszavág vagy éppen A Jedi visszatér nézése közben érez az ember, többé-kevésbé mégis lekötötték, sőt szórakoztatták az embert. Aztán április elején történt valami, kiadták a Lego Star Wars: The Skywalker Sagát, ami végre megbolygatta az állóvizet.

Az új Lego Star Wars ugyanis förtelmesen szórakoztató. Ahogy a The Skywalker Saga alcímből könnyen kikövetkeztethető, egy olyan játékról van szó, ahol az eddigi mind a 9 film eseményeit újraélhetjük – bármelyik trilógia nyitóepizódjától kezdve. A pályáktól kezdve a szereplőkig minden Legóból van természetesen, ami lehet, hogy zavaró tálalás lehet sok Star Wars-rajongónak, de itt mégiscsak egy, a fiatal korosztályt megszólító, vicceskedő videójátékról van szó. A TT Games csapata él is a lehetőséggel, könyörtelenül lecsapják a magas labdákat, és olyan tipikus, de néha még így is meglepő és felháborító Lego-humorral árasztanak el minket, amit talán sosem fogunk megunni.

A The Skywalker Saga gyönyörűen néz ki, új grafikai motor, az NTT dübörög alatta, ami nagyon meglátszik. Emellett a játékmenet kapott pár izgalmas extrát: egy viszonylag egyszerű kombórendszert, ami a fénykardos közelharcot szépen feldobja, a fegyverrel célzás sokat javult és fedezékrendszerrel egészült ki. Egyes helyeken ráadásul a pályák kettéágaznak, így dönthetünk, hogy melyik úton haladunk tovább, ez úgyszintén érdekes bónusz.

A játékban amellett, hogy újraélhetünk kulcsfontosságú jeleneteket, megmérkőzünk olyan főgonoszokkal is, mint Darth Maul, Dooku-gróf, Darth Sidius, Darth Vader vagy éppen Kylo Ren. Ezek nyilván nem a legnehezebb bossharcok, de a TT Games olyan jól kivitelezte őket, hogy egyértelműen a játék fénypontjait jelentik.

Egy-egy filmet nagyjából 90 percig tart végigjátszani, amit akár helyi co-opban, osztott képernyőn is megtehetünk. Sajnos az online mód kimaradt, ami hatalmas hiányossága az új Lego Star Warsnak, de ha akad még egy kontrollerünk, akkor sokban javít az immerzión, ha a velünk tartó Padmét vagy Obi-Want nem a gép irányítja, hanem valaki más, mondjuk, a tesónk.

Igazi Star Wars-hangulatbombáról van szó, aminek nagyon jól áll a laza, életvidám, legós körítés.

Elvégre George Lucas univerzuma is a gyerekeket célozta meg, a Star Wars mindig is egy űrmese volt, egy fiatal farmergyerekről, aki nagy kalandokra vágyott. Habár a logikai részeket a TT Games igazán minimalizálhatta volna, azoktól könnyen megfájdul az ember feje. Plusz belerakhattak volna a játékba nehézségi szinteket, hogy a boss fightokban, amellett, hogy látványosak és ötletesek, legyen némi kihívás is.

Talán ez az, amit a legjobban sérelmezünk a puzzle-ok mellett a játékban: hogy zéró nehézség van benne, egy-két óránál többet egyszerűen képtelenség nyomni, mert az ember szimplán beleun az egészbe.

A Lego Star Wars: The Skywalker Saga világa ráadásul csak újrajátszáskor nyílik meg igazán, ha az ember megint végigmegy a pályákon. Ilyenkor összesen 300 karakter áll a rendelkezésünkre, köztük egyedi párbeszédekkel, és olyan részekre is eljuthatunk általuk, amelyek korábban zárva voltak előttünk. A lootmániásoknak jó hír, hogy így minden „Lego-aranyat” összegyűjthetnek, és fejleszthetik magukat a képességfán. Igen, némi lájtos RPG-vonal is van a játékban, de hogy minek, azt nem tudjuk.

A TT Games jó ideje, egészen pontosan a 2005-ben kiadott Lego Star Wars: The Video Game-től kezdve csak Lego-játékokat készít, a The Skywalker Sagával pedig kijelenthetjük, hogy felértek a csúcsra. Az eddigi legjobb alkotásukat tették le az asztalra. Az új Lego Star Wars-játék gyönyörű, innovatív, humoros, és bár megvannak a maga gyerekbetegségei, mint például a túl sok puzzle, a helyenként idegesítően átláthatatlan pályadizájnok és a kaotikus űrhajós harc, mégis az év eddigi legszórakoztatóbb játékáról van szó. Persze, ha túl sokat nyomja az ember, az agyára tud menni, szóval csak óvatosan vele, de egyáltalán nem véletlen, hogy a játékból alig két hét alatt már 3 millió példánynál is több fogyott, minden korábbi rekordot megdöntve. (7/10)

A Lego Star Wars: The Skywalker Saga PC-re, PlayStation 4-re és 5-re, valamint Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switchre jelent meg. Mi PS5-ön teszteltük.