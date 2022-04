A Blizzard végre bejelentette, mikor jön az új Diablo

A 2018-as Blizzconon a Blizzard sok rajongót kiborított azzal a bejelentésével, hogy a következő Diablo-játék, amelyet kiadnak, nem a Diablo IV lesz. Ehelyett egy free-to-play, okostelefonokra fejlesztett újdonságon dolgozik az óriáscég, ami Diablo Immortal névre hallgat. Amikor a rajongók ezt síri csönddel és szomorú arccal fogadták, az egyik készítő, Wyatt Cheng úgy reagált, hogy feltette a nagy kérdést: „Ugye nektek is van mobilotok? Hát akkor mi bajotok?”

Tavaly nyáron vált nyilvánvalóvá a Blizzardnak, hogy az Immortallal kapcsolatos ütemtervet nem tudják tartani, ezért 2022-re halasztották a megjelenést. Egészen mostanáig viszont nem lehetett tudni, hogy a mobilos Diablo végleges verziója mikortól lesz letölthető.

A dátum megvan, június 2-től indulhat a démonvadászat iOS- és Androidos készülékeken.

Amire senki nem számított, hogy ezenfelül kiderült, hogy ugyanettől a naptól kezdve megindul a PC-s verzió nyitott bétaidőszaka. A fejlesztők elmondása alapján cross-play is lesz a játékban, azaz más platformon játszók is összeakadhatnak egymással, számítógépeken pedig billentyűzettel és egérrel is lehet majd nyomni a Diablo Immortalt.

A Diablo Immortal a Lord of Destruction eseményei után veszi fel a fonalat, azaz a Diablo II és a Diablo III közötti történetet mesél el. Egy, csak online játszható RPG-ről lesz szó, amiben vadonatúj karakterek, sztoriszálak debütálnak. Számszerűsítve hat karakterosztály közül válogathatunk a Diablo Immortalban, és nyolc zónát fedezhetünk fel benne. A Blizzard célja, hogy a Diablo világát jócskán kibővítsék ezzel a mobilos játékkal. Az érdeklődés elég nagynak tűnik, a kiadó szerint 30 millióan regisztráltak elő az Immortalra.

A Blizzard háza táján végre kezdenek felpörögni a dolgok, hiszen április 26-tól elindul az Overwatch 2 PVP módjának open bétája. Nemrég fény derült a World of Warcraft sárkányos kiegészítőjére, a Dragonflightra is. Mindezek mellett úton van a Diablo IV, amelyet a 2019-es Blizzconon jelentettek be, de idén már biztos nem jelenik meg.

Így a Diablo-rajongóknak be kell érniük az Immortallal, amely a franchise legutóbbi két felvonásának legjobb elemeit vegyíti: a Diablo III pörgős, modern játékmenetét és a Diablo II sötét, oldschool hangvételét. Meglátjuk, mi sül ki belőle.