Ezt az öt új videójátékot várjuk idén a legjobban

2022 elején nem volt hiány erős megjelenésekből, a Horizon Forbidden Westet és a Sifut is sokan nyüstölték, mielőtt kijött volna a FromSoftware új fantasyja, az Elden Ring, amely mindent letarolt. Nagy esély van rá, hogy az Elden Ring, amellett hogy elvisz egy csomó Az év játéka-elismerést, egyszersmind megváltoztatja a nyílt világú videójátékok készítésének alapszabályait. Igény lenne rá, főleg mivel az olyan franchise-ok, mint az Assassin’s Creed és a Far Cry kezdenek kimerülni.

Az évnek persze még közel sincs vége, jön egy csomó izgalmas újdonság. Ezek közül szedtünk össze ötöt, amelyeket már szó szerint tűkön ülve várunk.

The Lord of the Rings: Gollum

Középfölde világa számos videójátékos feldolgozást kapott az elmúlt években, ezek közül voltak olyanok, amelyek a Peter Jackson-filmekre építettek. A 2007-es The Lord of the Rings Online ezeknél is jóval izgalmasabbra sikerült, hiszen egy masszív és folyamatosan bővítgetett MMORPG volt. A mainstreambe viszont leginkább a Middle-earth: Shadow of Mordor, valamint a folytatása, a Shadow of War tudtott betörni. Ezekben egy Talion nevű harcos egyesítette erejét a tünde kovács Celebrimborral, és így indult harcba. Jó sokat kellett várni rá, hogy épkézláb A Gyűrűk Ura-játékot kapjunk megint, de 2022-ben véget ér a böjt. PC-re, PlayStation 4-re és 5-re, illetve Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switchre érkezik a The Lord of the Rings: Gollum – az akció-kaland játék legfőképp azért lesz izgalmas, mert a lopakodásra kerül a hangsúly benne, az antihős és meghasadt elméjű Gollammal a főszerepben, A Gyűrű Szövetsége eseményei előtt nem sokkal. Állítólag a karakterrel az elveszett drágaszág nyomába eredhetünk majd, miután az Egy Gyűrűt Bilbó ellopta az ijesztő szerzettől.

Gotham Knights

Ha szerencsénk lett volna, idén több tripla A-s DC-képregény-adaptációt kapunk, a Suicide Squad: Kill the Justice League-et azonban jövő tavaszra halasztotta a fejlesztő Rocksteady. Október 25-ig kell tehát kibekkelnünk, amikor polcokra kerül a legnagyobb platformok mindegyikére érkező Gotham Knights. A WB Games Montréal alkotásában Batman halott, de a bűntől fuldokló várost így is meg kell mentenie valakinek: a feladatra Nightwing, Batgirl, Robin és Red Hood vállalkozik. A Denevérember szárnysegédjei nem csupán a szuperhős eltűnésének körülményeit vizsgálják majd, hanem a rettegett Baglyok Bírósága nevű szervezettel is farkasszemet néznek. Az Arkham-szériához hasonlóan itt is komoly hangsúly kerül Gotham felfedezésére és a kemény csihipuhira. Ha minket kérdez valaki, meg lennénk lepve, ha a végén tényleg halottnak bizonyulna Batman – de így is nagy izgalommal ülünk majd le a játék elé, hogy fényt derítsünk a rejtélyre.

Forspoken

A Square Enix jelenteti meg október 11-én PC-re és PlayStation 5-re a Forspokent, amely az első játékmenet-videók alapján gyönyörűnek tűnik, ráadásul iszonyúan tempósnak is: ez lehet az egyik első olyan alkotás, amely valóban kihasználja a Sony új generációs gépének erejét. A főszereplő egy Frey nevű lány lesz, aki New Yorkból rejtélyes körülmények között Athia világába kerül át, ahol hirtelen jött varázserejét is be kell vetnie, ha túl akarja élni a kalandot, és haza szeretne jutni. A Forspokentől mindenki sokat vár, dacára annak hogy a fejlesztő Luminous Productions csak nemrég, 2019-ben alakult, ám érdemes megjegyezni, hogy hozzájuk fűződik a Final Fantasy XV is, így ez a műfaj picit sem áll távol a csapattól.

God of War Ragnarök

A God of War-játéksorozat nyolcadik felvonása, amely 2018-ban PlayStation 4-re, idén januárban pedig PC-re is megjelent, nagyot robbantott. Nemcsak azzal, hogy a háború istenét, Kratost apaként hozta vissza, az északi mitológia világában, hanem számos, Az év játéka-elismerést is behúzott a különböző gálákon. A God of War rebootjaként is emlegetett fantasyban a főhős új fegyvert, egy mágikus fejszét kapott, amelyet Thor Mjönirjéhez hasonlóan tudott visszahívni magához, fiával, Atreusszal együtt pedig nem egy istenséget magukra haragítottak útjuk során. A Santa Monica Studio nagy hatású alkotása miatt sokan aggódnak, hogy lehetséges, hogy csúszik majd a megjelenés, a fejlesztőgárda azonban nemrég sokadszorra is megerősítette a tényt, hogy igen: a God of War Ragnarök még 2022-ben kijön PlayStation 4-re és 5-re.

Stray

Nincs rá sűrűn alkalom, hogy egy videójátékban egy négylábú állatkát irányítsunk, a BlueTwelve Studio alkotása, a Stray ezt a lyukat hivatott betömni a kínálatban. A játékban egy kóbor macskával leszünk, és egy veszélyes robotokkal teli, kiberpunk városban kell majd elnavigálnunk, és visszatérni a családunkhoz. A Strayben lesznek platformelemek és puzzle-k is, illetve nem egyedül vágunk neki a sci-fi-kalandnak, hanem egy B12 nevű drón társaságában, aki a segítségünkre lesz, hogy könnyebben megértessük magunkat a gépekkel. A Stray a valóságtól elrugaszkodott, de személyes hangvételű játéknak ígérkezik, hiszen a BlueTwelve alapítóinak macskái, Muraugh és Riggs inspirálták az egész ötletet. Nem hétköznapi, az biztos, és cicarajongóknak kötelező.