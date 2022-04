Ilyen még nem volt: májustól ingyenes lesz a FIFA 22

Közeleg a május, így a Sony bejelentette, hogy mely játékok lesznek néhány nap múlva ingyenesen elérhetőek a PlayStation Plus-előfizetők számára. Nem sokan számítottak rá, hogy a listára olyan kiváló címek kerülnek fel ezúttal, mint a Tribes of Midgard és a Curse of the Dead Gods, és persze a hab a tortán: a FIFA 22. Arra, hogy az Electronic Arts sportjátékának bármelyik része bekerüljön a PS Plus kínálatába, eddig nem volt példa, így elég nagy mérföldkőnek számít a hír.

Nem csak a PS4-es, hanem a PS5-ös változat is letölthető lesz május 3-tól egészen június 6-ig. A PlayStation Plus előfizetői ráadásul egy különleges FIFA Ultimate Team-pakkot is kapnak, melyben tizenegy, 82-es értékelésű vagy annál jobb focista kártyáját bonthatják ki, illetve jár hozzá egy kölcsönvehető Icon-játékos is.

Jó ráhangolódás lehet a FIFA 22 letöltése bármelyik futballfanatikusnak, hiszen május 28-án tartják a valóságban az UEFA Bajnokok Ligája döntőjét. Vélhetően ennek is köze lehet ahhoz, hogy a játék bekerül a megújulás előtt álló PlayStation Plus havi csomagjába, ami az ingyenes játékok mellett a Sony konzoljain a multiplayer élményt is lehetővé teszi.

A FIFA 22-ben az előző részekhez hasonlóan megmaradt az árkádos játékmenet, és a csillivilli grafika – hiába reklámozták a megjelenés előtt a HyperMotion-technológia bevezetésével, amely az ígéretek szerint minden eddiginél valóságosabb fociélményt ígért. A FIFA 21-hez képest tény, hogy előrébb lépett az EA-féle sport franchise, de nem sokkal.

A PS Plus májusi kínálatába bekerül a Tribes of Midgard, melynek a PS4-es és PS5-ös verziója is letölthetővé válik. A túlélő-szerepjátékban játszhatunk egyedül vagy kooperatív módban, a barátainkkal is, de a lényeg, hogy felfedezzük Midgardot és megállítsuk a gonosz erőket, akik a Ragnarököt vagyis a világvégét akarják ránk szabadítani. A Tribes of Midgardban a falunkat kell megvédeni óriásoktól és az északi mitológia egyéb bestiáitól, miközben egyre jobb fegyvereket, páncélokat gyűjtünk magunknak.

A sötét fantasyk rajongóinak szól a harmadik, a PS Plusra májusban érkező játék, a roguelike zsánerbe tartozó Curse of the Dead Gods, ennek a PlayStation 4-es verziója lesz játszható. Viszonylag új, 2021-es címről van szó. A Curse of the Dead Godsban végeláthatatlan katakombákat járunk be, a csavar az egészben, hogy az életcsíkunk mellé kapunk egy úgynevezett átokmérőt. Amennyiben ugyanis a karakterünkkel sötét máglyát hajtunk végre, ez utóbbi töltődik, és minél magasabb szinten van, annál nehezebbé válik a játék.