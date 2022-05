Lesújtó hírt kaptak a Star Wars-rajongók

A Star Wars Jedi: Fallen Order 2019 novemberében jelent meg PC-re, PlayStation 4-re és Xbox One-ra, egy évvel később PS5-ös és Xbox Series X/S-es frissítést kapott, hogy többé-kevésbé kiszolgálja a nextgen konzolokkal rendelkező játékosok igényeit is. A játék fókuszába egy korábban ismeretlen jeditanítvány, Cal Kestis került, öt évvel A Sith-ek bosszúja után, amikor is a Köztársaság megbukott, a helyét pedig a Palpatine és Darth Vader által vezetett Galaktikus Birodalom vette át.

Régóta lehet tudni, hogy miután sokak új kedvenc padawanja túlélte az inkvizítorokkal való találkozást, felfedezett egy csomó izgalmas bolygót, és hű barátokra talált, a Cameron Monaghan által életre keltett karakter visszatér még – a Respawn Entertainment jelenleg is gőzerővel dolgozik a Fallen Order második részén.

A VentureBeat riportere, Jeff Grubb rántotta le a leplet műsorában, a Grubbsnaxben arról, hogy bár az Electronic Arts és a fejlesztőgárda, a Respawn korábban valóban az idei év végére tervezte a Star Wars-játék folytatásának megjelentetését, dugába dőlt az egész. Biztos tehát, hogy 2023-nál korábban nem kapjuk kézhez Cal Kestis új kalandját.

Az Electronic Arts ráadásul azt tervezi, hogy PC mellett kizárólag a legújabb generációs konzolokra, vagyis PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re adja ki a Fallen Order 2-t. A kiadó hasonlóképp tesz állítólag az új Need for Speeddel is, és a gamerek készülhetnek rá, hogy a jövőben egyre kevesebb új játék lesz elérhető már PS4-en és Xbox One-on.

Az első képsorokat a játékról a május 26-tól 29-ig megrendezett Star Wars Celebration nevű rendezvénysorozat keretein belül mutathatja meg nekünk az EA legkorábban. Grubb szerint a Fallen Order alcímet valami teljesen másra cseréli majd a Respawn, akik emellett két másik új Star Wars-játékon dolgoznak párhuzamosan: az egyik egy FPS, azaz belső nézetes, lövöldözős alkotás lesz, a másik pedig egy stratégiai játék.

A Fallen Order első része egy különleges egyveleg volt, a harcrendszer – itt a főellenségekre gondolunk – leginkább a Dark Souls-játékokból merített, míg a bolygófelfedezés az Uncharted-szériára hajazott. Adjuk hozzá ehhez, hogy a fénykardunkat a végletekig lehetett a játékban módosítani, és nem utolsósorban a sztori is lebilincselőre sikerült – így sokak új kedvenc Star Wars-játéka lett a Respawn sci-fije. A folytatástól a gamer sajtó azt várja, hogy az első résznél is sötétebb lesz, és még többet mutat majd A klónok háborújából és Cal Kestis múltjából, amit mi csak üdvözölni tudnánk.

A Star Wars Jedi: Fallen Order második része 2023-ig valószínűleg nem kerül polcokra, de addig se maradunk játékok nélkül, a God of War Ragnarök mellett számos ütős újdonság miatt ragadhatunk kontrollert még idén.