Még meg sem jelent, de máris mindenki utálja az Overwatch 2-t

Még mielőtt a Fortnite-tal és a PUBG-vel bedurrant volna a battle royale műfaja a játékiparban, mindent vittek a hőslövöldék. A Team Fortress 2 volt az egésznek az előfutárja, aztán jött a Paladins és az Overwatch. A Blizzard alkotását nem véletlenül tartják minden idők egyik legmeghatározóbb videójátékának, mely szerethető és változatos karaktereivel, animációs videókban bemutatott futurisztikus univerzumával és pörgős játékmenetével vette le a világot a lábáról. Az Overwatchot 2020-ra már 50 milliónál is többen próbálták ki, épp ezért csapott arcon mindenkit az a mélyrepülés, ami ezután következett.

2019 novemberében, a BlizzConon jelentették be, hogy jön az Overwatch 2, a nagy csinnadratta után azonban hosszú szünet következett a játék kommunikációjában. Két évvel később az Overwatch kabalafigurája, a Blizzard egyik legmeghatározóbb szakembere, Jeff Kaplan ráadásul lelépett a cégtől. A Blizzardnak a következő hónapok rémálomszerűen alakultak, zaklatási botrány tört ki, ami még az Overwatchra is hatással volt, hiszen a cowboyhős McCree-t emiatt kellett átnevezni.

Az Overwatch 2-t sokan vádolták eddig is azzal, hogy mindössze egy combosabb kiegészítőnek tűnik, nem teljes értékű folytatásnak. Most, hogy bő egy hete, 2022 áprilisában elindult a játék open béta tesztidőszaka, ez többé-kevésbé megerősítést is nyert. A multiplayer lövölde PvP módja a grafikát tekintve szinte semmit nem változott, és bár kulcsfontosságú játékelemeken módosítottak a fejlesztők, nem látszik még egyáltalán, hogy miért kellett erre ennyit várni.

A játék eddig 6v6 volt, az Overwatch 2 ehhez képest 5v5-ös rendszerre vált. A húzás van, aki szerint feldobja az élményt, ám az általános vélekedés inkább az, hogy a PvP emiatt még az eddigieknél is kaotikusabbá és átláthatatlanabbá vált. Még nagyobb a hangsúly a DPS karaktereken, akik eddig is dominálták a játékot. Sajnos a Blizzardnak a mai napig ez a kedvenc karakterosztálya, ha új szereplő jön, az szinte borítékolható, hogy damage hős lesz. Ennek megfelelően az Overwatch 2 első újonca, Sojourn alig különbözik Soldier 76-tól, de a hasonló húzásokat a játék közössége mostanra sajnos megtanulta lenyelni.

A május 17-ig tartó zárt Overwatch 2-próbaidőszakban más újdonságokkal is lehet találkozni. Jöttek új mapok és egy Push névre keresztelt, eddig nem látott játékmód. Doomfist tankká változott, a képességein picit finomítottak a készítők, és ennek megfelelően jóval nagyobb HP-csíkot kapott. Rajta kívül új képességeknek örülhetnek a Bastion- és Orisa-játékosok, de Sombrát és Winstont is érdemes lecsekkolni, akikkel hajszálnyit, de más élmény lesz játszani, mint az eredeti Overwatchban.

A Blizzard játékának legnagyobb húzása a PvE, sztorialapú, kooperatív játékmód lehet, ami a zárt bétába még nem került bele. Elvileg ezen ügyködtek rengeteget, de óriási kérdés, hogy az esetleges 70 dolláros árcédulát megéri-e majd az Overwatch 2. A jelenlegi vélekedés szerint nem, a streamerek és a közösségi média, főleg a Twitter népe, hatalmas lehúzásnak véli már most a játékot, és utálják az egészet. Az Overwatch 2 a jövő év során, 2023-ban érkezik, amikor kiderül, hogy igazuk lesz-e a károgóknak.