A Call of Duty készítői szerint senkit sem érdekel már a második világháború

A legutóbbi Call of Duty, a Vanguard hiába lett 2021 egyik bestsellere – így is bukásnak könyvelték el. A videójátékot kiadó Activision Blizzard pénzügyi jelentéséből kiderül, hogy a franchise mélypontra került, és komoly bevételektől esett el az óriáscég amiatt, mert a lövöldözős FPS a vártnál sokkal rosszabbul teljesített a pénztáraknál.

A Call of Duty: Vanguard nem csupán a Black Ops Cold Warhoz, hanem a Modern Warfare-hez képest is kisebb példányszámban kelt el, és az elmúlt évek egyik legsikertelenebb része lett a játéksorozatban. Mindehhez persze hozzájárult az is, hogy az egyjátékos kampány még a megszokottakhoz képest is rövidebb lett, ráadásul alig akadtak benne izgalmas küldetések. A zombis játékmódot pedig egyöntetűen utálta a közösség. Meglepő, mert ez utóbbi nagy húzóereje szokott lenni az éppen soros Call of Dutynak.

Az Activision a befektetőknek érdekes magyarázattal állt elő a bukást illetően, a kiadó szerint a Vanguard azért hasalt el, mert az embereket már nem érdekli a régen annyira népszerű második világháborús körítés.

Az, hogy a játék a második világháborúban játszódott, a közösségünk egy részével egész egyszerűen nem rezonált. Emellett minden igyekezetünk ellenére sem sikerült annyi újítást eszközölnünk a Call of Duty: Vanguardban, mint amennyi egy prémiumjátéktól elvárható. A 2022-ben érkező új Call of Dutyval a hibákat orvosolni fogjuk. A játékon, mely a 2019-es és elképesztően sikeres Modern Warfare 2. része lesz, három ezer embernél is többen dolgoznak, és az eddigi legambiciózusabb projektünkről van szó

– áll a jelentésben.

Elképzelhető, hogy a második világháború tényleg nem érdekli már annyira a játékosokat, ám valószínűleg a bukáshoz legalább ennyire hozzájárult, hogy a kritikusok lehúzták a felemásan sikerült Vanguardot. Ezek után a Call of Duty-közösségen belül szimplán híre ment, hogy ezt a felvonást nem annyira éri meg beszerezni.

Láthatóan nagyok az elvárások az Infinity Ward által fejlesztett Call of Duty: Modern Warfare 2 irányában, mely a 2019-es Modern Warfare folytatása lesz, pontos részleteket viszont egyelőre nem tudni róla. Április 28-án jelentette be ugyanis hivatalosan az Activision Blizzard a játékot, és leplezte le egyszersmind annak hivatalos logóját.