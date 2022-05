Norman Reedus kikotyogta, hogy jön a Death Stranding folytatása

A Death Stranding című sci-fi Hideo Kojima első alkotása volt azt követően, hogy a videójáték-producer 2015-ben szakított a Konamival, és a Kojima Productions élén a saját lábára állt. Az eredetileg 2019-ben PlayStation 4-re, aztán 2020 nyarán PC-re és egy bővített kiadás formájában PlayStation 5-re tavaly megjelent Death Stranding a jövő USA-ját mutatja be, amikor egy kataklizmát követően szörnyűséges lények árasztották el a Földet. A játékosok egy bizonyos Sam Porter Bridges felett vehetik át az irányítást, aki futárként vállal lehetetlenbe hajló munkákat.

A játékból 2021 júliusáig 5 milliónál is több példány kelt el, a benne látható színészi alakítások, zenék és vizuális megoldások miatt pedig rendkívül jó fogadtatást kapott a Death Stranding. Ennek ellenére némiképp meglepő módon Kojimáék semmi konkrétat nem árultak el arról, hogy lesz-e folytatás. Adná magát a dolog, annak ellenére is, hogy sokan mindössze egy tripla A-s sétaszimulátornak bélyegezték a Death Strandinget.

Norman Reedus egy, a Leo Editnek adott terjedelmes interjú során beszélt a The Walking Deadről. Egyik megszólalása azonban kicsit túl beszédes lett, és lerántotta a leplet a Death Stranding 2 érkezéséről is.

Nemrég kezdtük el a második rész munkálatait. Nagyjából két-három évembe telt, hogy a mocapet rögzítsük, tokkal-vonóval. Rengeteg munka volt. Aztán a játék kijött, nyert egy csomó díjat, hatalmasat durrant, szóval elkezdtük összerakni a folytatást is

– nyilatkozta a színész, akit a legtöbben az AMC zombis sorozatában láttak először, és szerettek meg a kemény motoros, Daryl szerepében.

Az amerikai IGN arra emlékeztet, hogy Kojima korábban arról beszélt, hogy ha elkészítik a Death Stranding 2-t, az alapoktól kezdve építik újra az egészet. Valószínűleg jókora különbségek várhatóak benne az eredeti játékhoz képest.

A The Walking Dead sztárja arról is beszélt az interjúban, hogy Guillermo del Toro filmrendező kötötte őt először össze Hideo Kojimával. Reedus és a japán szakember San Diegóban találkoztak egymással, ahol a játékfejlesztő megmutatta a színésznek az éppen futó projektjét, a Silent Hillt. Így kezdődött kettejük munkakapcsolata, Norman Reedus ekkor szembesült vele, hogy a játékipar manapság már nem a Pacman szintjén áll.

Igaz, a Silent Hillből nem lett semmi, mert a Konami elkaszálta, de a Death Strandinggel a duó nagyot alkotott. A sci-fi-játékban egyébként maga del Toro is felbukkan fontos szerepben, de ezt fedezze fel mindenki magának. Kihagyni semmiképp nem érdemes ezt az egyedi hangvételű alkotást, ritkán van olyan, hogy egy videójáték már-már művészeti értékkel rendelkezik. Nos, a Death Stranding pont ebbe a kategóriába tartozik.