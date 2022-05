A Marvel szuperhősei csapnak össze a Hearthstone készítőjének új játékában

Nem elég, hogy a Marvel Filmes Univerzumában elszabadult a multiverzumos őrület, a napokban bejelentettek egy új videójátékot is, ugyanerre az ötletre alapozva. A Marvel Snapben, mely teljesen ingyenes lesz, és okostelefonok mellett PC-re is érkezik, olyan ismert szuperhősök bukkannak fel, és mennek birokra egymással, mint Amerika Kapitány, Groot, America Chavez, Venom, Vasember, Fekete Párduc, Pókember – és sokan mások.

A Marvel Snapet a Second Dinner nevű független stúdió fejleszti, amelyet az a Ben Brode alapított, aki régebben a Magyarországon is népszerű Hearthstone című videójátékon is közreműködött. Ennek megfelelően talán nem meglepő, hogy ez is egy online kártyajáték lesz.

Négy éve készül az új Marvel-játék, és az ígéretek szerint rettenetesen tempós lesz.

A Marvel Snap állítólag egyetlen lélegzetvételnyi szünetet sem enged majd: az egyik legnagyobb különlegessége az lesz, hogy a játékosoknak nem kell kivárniuk a sorukat, egyszerre is léphetnek, a kezükben lévő pakli pedig mindössze 12 kártyából állhat csak. Egy-egy meccs alig 3 perc alatt lezavarható lesz. A játékélményt színesíteni fogja, hogy összesen 50-féle, az MCU filmjeiben is látott helyszíneken csaphatunk össze ellenfeleinkkel, ezek közül hármat választ ki random a játék, ahol a mérkőzéseken dominálni kell.

A játék címét is szolgáltató Snap mechanika arra lesz jó, hogy ha Thanos módjára csettintünk, megduplázhatjuk a tétet, amennyiben az ellenfelünk belemegy.

A kezdéskor a Marvel Snapben 150-féle lap közül választhatunk, ezek jól ismert szuperhősöket és gonoszokat ábrázolnak majd, eltérő képességekkel a tarsolyukban. Érdekesség, hogy a kártyák kapnak skineket is, melyeknek megrajzolására felkértek egy csomó művészt. Közel sem biztos tehát, hogy ugyanaz a Shang-Chi, Skarlát Boszorkány vagy éppen Szellemlovas variáns lesz a mi kezünkben, mint máséban.

Igaz, hogy free-to-play modellben jön ki, de érdemes rá számítani, hogy a Marvel Snapben lesznek mikrotranzakciók is. Ám a készítők elmondása alapján szimpla játékkal is képesek leszünk kiváltani ugyanazokat a dolgokat, mint amiket a pénzesebb játékosok zöldhasúért megvesznek.

A Hearthstone nem véletlenül lett akkora siker világszerte, a Marvel Snapen pedig több, a Blizzard kártyajátékán is közreműködő szakember dolgozik, köztük Hamilton Chu, Jomaro Kindred, Yong Woo és Michael Schweitzer is… Szóval elég nagyok felé az elvárásaink.

A Marvel Snap bétája hamarosan érkezik, az előzetes regisztráció már megindult.